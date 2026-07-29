Obľúbená destinácia v plameňoch: Hustý dym odrezal diaľnicu! Úrady museli evakuovať ľudí

ISTANBUL - Lesný požiar na západe Turecka prinútil v stredu úrady evakuovať desiatky obydlí a časť miestnej nemocnice. Uviedli to štátne médiá a predstavitelia, informuje o tom agentúra DPA.
Požiar vypukol na poľnohospodárskej pôde v obľúbenej egejskej turistickej destinácii Mugla a v dôsledku silného vetra sa rýchlo rozšíril do blízkeho lesa, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na úrad miestneho guvernéra. V okrese Seydikemer evakuovali celkovo 65 obyvateľov zo 43 obydlí. Preventívne vypratali aj časť verejnej nemocnice približne tri kilometre od miesta požiaru.
Pre oheň a hustý dym museli úrady uzatvoriť aj diaľnicu spájajúcu mestá Antalya a Seydikemer, pričom na záberoch miestnych médií bolo vidieť plamene siahajúce až k okrajom ciest. Príčina vzniku požiaru nebola bezprostredne známa, píše DPA. Úrady do boja so živlom nasadili päť lietadiel, 12 vrtuľníkov a 373 členov personálu.
Turecko v lete zasahujú lesné požiare pravidelne, podobne ako ostatné krajiny v Stredomorí. Minister poľnohospodárstva a lesníctva Ibrahim Yumakli len nedávno upozornil, že silný vietor by mohol v krajine spôsobiť rozsiahle požiare. Na sociálnej sieti X uviedol, že Turecko vyslalo hasičské lietadlá do Španielska a Francúzska, aby im pomohlo zvládnuť tamojšie ničivé požiare.