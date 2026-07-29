Smrtiaci TAJFÚN vyfúkol dieťa aj s kolískou na ulicu: Lomcovanie stavebnou plošinou a infarktové stavy robotníkov

KUANG-TUNG/ŠEN-ČEN - To, čo sa počas posledného víkendu odohralo na juhu Číny si vie len málokto zo strednej Európy predstaviť. Máme už síce skúsenosti s krúpami veľkými ako golfová loptička, no takýto vetrisko by nás pripravil aj o posledné ideály života. Svoje by o tom mohla rozprávať mama, ktorej dcéru vyfúklo z interiéru rovno na ulicu, či pracovníci na stavebnej plošine, ktorí už rátali svoje posledné sekundy.
Za všetko môže počasie, ktoré do regiónu prinieslo niekoľko tropických búrok a nebezpečný tajfún Noul. Hrozbu zachytili na radare a už z tohto snímku je jasné, že realita bude ešte krutejšia a príde zrejme aj k obetiam na životoch.
Dievčatko aj s postieľkou vyfúklo rovno na ulicu
Príkladom je šesťročné dievčatko, ktoré silný vetrisko doslova vytiahol z dverí obchodu von na ulicu. Horšie však bolo, že v detskej postieľke bola aj živá ľudská bytosť. Kým sa toto dievčatko v detskej postieľke hralo, v rodinnom obchode so zmiešaným tovarom zavládol chaos. V sobotu (25. júla) popoludní udrel náhly poryv vetra a prudko otvoril dvere. Prítomní dospelí ľudia sa už len bezmocne prizerali, ako ich životnú radosť berie vietor von z obchodu.
Dieťa podľa záberov bezpečnostnej kamery potom vypadlo z postieľky, ktorá sa pod náporom vetra prevrátila. Dieťa dopadlo na trávu a postieľku vietor unášal ďalej. Tá potom zmizla z dohľadu.
Otec detí neskôr miestnym médiám povedal, že poryv vetra prišiel úplne nečakane a dospelí nestihli k svojej najstaršej dcére dobehnúť skôr, než ju vietor vyfúkol z obchodu. K stratám na životoch a k zraneniam tu našťastie nedošlo. Jedinými materiálnymi škodami bolo niekoľko rozbitých fliaš alkoholu na regáloch.
Dvaja robotníci na plošine v zajatí silného vetra
Svoje by vedeli rozprávať aj dvaja pracovníci na stavebnej plošine, ktorú v povetrí a vo výške vyše 85 metrov nad zemou v meste Šen-Čen zvieral silný vietor. Na videu je vidieť, ako sa pracovníci pravdepodobne so zatajeným dychom pozerajú na to, čo sa deje a ako nimi vietor v nebezpečnej výške na plošine lomcuje. Incident sa odohral o deň neskôr, 26. júna.
Je priam zázrak, že po tomto videu boli obidvaja pracovníci spustení na zem a bez zranení odvedení do bezpečia.
Spomínaný tajfún dorazil na pevninu neďaleko starobylého mesta Pinghai približne o 3:50 hodine ráno v nedeľu (26. júla), pričom jeho vonkajšie dažďové pásma a silné poryvy vetra už predtým zasiahli mesto Šen-čen. Pri príchode tajfúnu na pevninu dosahoval vietor v jeho strede maximálnu trvalú rýchlosť 45 metrov za sekundu.