Veľká razia na pytliakov! Enviropolícia našla DESIATKY TISÍC eur v hotovosti aj nelegálne zbrane

HRACHOVIŠTE - Enviropolícia zasiahla proti pytliakom, v Hrachovišti v okrese Nové Mesto nad Váhom zaistila počas akcie Samota nelegálne zbrane aj hotovosť vo výške 47.000 eur. Vyšetrovateľ obvinil 25-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zároveň 25-ročného muža a ďalšieho muža vo veku 49 rokov z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Akciu zameranú na odhaľovanie pytliactva a nedovoleného ozbrojovania vykonali príslušníci oddelenia environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality PPZ 26. a 27. júla. „Počas akcie priamo pri neoprávnenom ulovení jeleňa zadržali dve osoby. Následne policajti vykonali domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, osobné prehliadky a zaistili množstvo dôkazov,“ uviedla Vilhanová.
Priblížila, že medzi zaistenými vecami bolo sedem dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej dve boli držané nelegálne, tlmiče na zbrane, strelivo, fotopasca, mobilné telefóny, tablet, USB nosiče, hotovosť vo výške 47.000 eur pochádzajúca z doposiaľ nezistenej činnosti, mrazené mäso z lesnej zveri, trofej jeleňa, parožie a kadávery jeleňa a srnca. V jednom z motorových vozidiel policajti našli aj plastové vrecká s obsahom zelenej sušiny.
„Vyšetrovateľ obvinil 25-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zároveň 25-ročného muža a ďalšieho muža vo veku 49 rokov obvinil z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora,“ doplnila Vilhanová.
Obvineným v prípade dokázania viny podľa nej hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov v prípade trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a tri roky v prípade prečinu pytliactva.
„Policajnú akciu sa podarilo zrealizovať len vďaka dôslednej, detailnej a odbornej práci enviropolície,“ skonštatovala hovorkyňa. Enviropolícia podľa nej zároveň upozorňuje, že lov zveri bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zveri. Takáto trestná činnosť spôsobuje nielen škodu poľovným združeniam, ale aj významnú ekologickú ujmu spôsobenú štátu.