Zo žartu si objednala kresbu svojej spriaznenej duše: O týždeň stretla muža z obrázku

NEW YORK – Malo ísť len o nevinnú zábavu počas výletu s kamarátkami. Američanka si cez Etsy objednala kresbu svojej údajnej spriaznenej duše od jasnovidky. O niekoľko dní stretla muža, ktorý sa na portrét nápadne podobal. Dnes sú zasnúbení a ich príbeh obletel svet.
Ashley Watsonová zo San Diega nikdy neverila, že by jej obyčajná internetová objednávka mohla zmeniť život. Počas dievčenského výletu si spolu s kamarátkami zo zvedavosti objednala kresbu svojej budúcej spriaznenej duše od jasnovidky pôsobiacej na platforme Etsy. Netušila však, že o niekoľko dní stretne muža, ktorý sa bude nápadne podobať na portrét z kresby.
Ako informoval New York Post, nápad vznikol po tom, čo jedna z jej kamarátok objavila podobnú službu na sociálnej sieti TikTok. Ashley priznala, že celú vec brala s humorom a neočakávala, že by sa predpoveď mohla naplniť.
Spolu s ručne kresleným portrétom dostala aj výklad, podľa ktorého mala svoju spriaznenú dušu stretnúť do 90 dní. Už o týždeň sa zoznámila s Carsonom Ballouom.
„Keď som ho prvýkrát uvidela, vôbec som si nespomenula na tú kresbu. Jediné, čo mi napadlo, bolo, že je to veľmi príťažlivý muž,“ priznala Ashley.
Na podobnosť upozornil až jej bratranec, ktorému poslala Carsonovu fotografiu. Povedal mi: ,,Nepripomína ti náhodou toho muža z kresby? V tej chvíli som si uvedomila, že na to celé som úplne zabudla,“ spomína Američanka.
Vzťah sa postupne prehlboval a po takmer dvoch rokoch prišlo romantické vyvrcholenie. Carson pripravil zásnuby pri východe slnka uprostred levanduľových polí vo francúzskom regióne Valensole.
Pred samotnou žiadosťou o ruku jej prečítal vlastnoručne napísaný list, v ktorom opísal ich spoločnú cestu aj svoju predstavu o budúcnosti. „Posledné dva roky s Ashley boli jednoducho magické,“ povedal Carson.
Ashley dodnes nevie vysvetliť, či išlo o náhodu, osud alebo len zvláštnu zhodu okolností. „Stále je pre mňa neuveriteľné, že som zasnúbená s mužom, ktorého mi kresba opísala až
desivo presne. Či už je to osud, intuícia alebo len veľmi talentovaná jasnovidka, rada nechávam v živote priestor pre trochu mágie,“ povedala.
Autorkou kresieb je žena vystupujúca pod menom Lucrezia, ktorá pôsobí vo Florencii. Tvrdí o sebe, že je jasnovidka a empatka s viac ako desaťročnou praxou. Okrem kresieb spriaznených duší ponúka aj tarotové výklady, čítanie z dlane či ďalšie ezoterické služby. Jej služba patrí medzi najvyhľadávanejšie na platforme Etsy a podľa dostupných údajov si ju denne objednávajú stovky ľudí.