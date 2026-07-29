Herečka Kristína Sisková prekvapila rodinným priznaním: TOTO dokázala tajiť niekoľko rokov!

BRATISLAVA - Svoje súkromie si väčšinou starostlivo stráži, tentoraz však urobila výnimku. Herečka Kristína Sisková sa podelila o rodinný záber, ku ktorému pridala komentár, ktorý poriadne prekvapil.
Kristína Sisková patrí medzi talentované mladé herečky, ktoré si diváci v posledných mesiacoch obľúbili najmä v seriáli Sľub. Hoci sa jej darí na televíznych obrazovkách, o svojom súkromí hovorí len zriedka. V minulosti však otvorene prehovorila o rozvode rodičov, ktorý ju zasiahol, keď mala sedem rokov. Po ich rozchode sa spolu s mamou presťahovala z Popradu do obce neďaleko Hlohovca.
Herečka priznala, že dôvodom rozchodu rodičov bol nový vzťah jej mamy. Napriek tomu zdôrazňuje, že na svoje detstvo nespomína ako na smutné obdobie. „Mama ma nastavila tak, že ak bude šťastná ona, budem aj ja. Čo mala do istej miery aj pravdu. S mamou mám veľmi blízky vzťah. Som jej jediné dieťa,“ povedala v minulosti. Kristína zároveň otvorene priznala, že rozvod rodičov v nej zanechal hlbokú stopu a svoje pocity neskôr spracovávala aj na terapiách. „Ťarchu svojej mamy som niesla na sebe. Keď som začala chodiť na terapie, toto som riešila najintenzívnejšie na tých prvých stretnutiach. Tam som si to doslova odplakala,“ zverila sa.
Hoci je z maminej strany jedináčik, z otcovej strany má dvoch mladších súrodencov. Práve ich teraz výnimočne ukázala na sociálnej sieti. K spoločnej fotografii pridala aj vtipný komentár: „Podľa mňa stará cool sestra, čo vyzerá ako mladá cool mama, je win win.“ Hoci ich delí vekový rozdiel, Kristína so svojimi mladšími súrodencami pôsobí veľmi prirodzene a uvoľnene. Svojím vtipným komentárom len potvrdila, že rola staršej sestry jej očividne nerobí problém.
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