Streda29. júl 2026, meniny má Marta, zajtra Libuša

Herečka Kristína Sisková prekvapila rodinným priznaním: TOTO dokázala tajiť niekoľko rokov!

Markíza média párty. Na snímke Kristína Sisková Zobraziť galériu (27)
Markíza média párty. Na snímke Kristína Sisková (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Svoje súkromie si väčšinou starostlivo stráži, tentoraz však urobila výnimku. Herečka Kristína Sisková sa podelila o rodinný záber, ku ktorému pridala komentár, ktorý poriadne prekvapil.

Kristína Sisková patrí medzi talentované mladé herečky, ktoré si diváci v posledných mesiacoch obľúbili najmä v seriáli Sľub. Hoci sa jej darí na televíznych obrazovkách, o svojom súkromí hovorí len zriedka. V minulosti však otvorene prehovorila o rozvode rodičov, ktorý ju zasiahol, keď mala sedem rokov. Po ich rozchode sa spolu s mamou presťahovala z Popradu do obce neďaleko Hlohovca.

Herečka priznala, že dôvodom rozchodu rodičov bol nový vzťah jej mamy. Napriek tomu zdôrazňuje, že na svoje detstvo nespomína ako na smutné obdobie. „Mama ma nastavila tak, že ak bude šťastná ona, budem aj ja. Čo mala do istej miery aj pravdu. S mamou mám veľmi blízky vzťah. Som jej jediné dieťa,“ povedala v minulosti. Kristína zároveň otvorene priznala, že rozvod rodičov v nej zanechal hlbokú stopu a svoje pocity neskôr spracovávala aj na terapiách. „Ťarchu svojej mamy som niesla na sebe. Keď som začala chodiť na terapie, toto som riešila najintenzívnejšie na tých prvých stretnutiach. Tam som si to doslova odplakala,“ zverila sa.

Hoci je z maminej strany jedináčik, z otcovej strany má dvoch mladších súrodencov. Práve ich teraz výnimočne ukázala na sociálnej sieti. K spoločnej fotografii pridala aj vtipný komentár: „Podľa mňa stará cool sestra, čo vyzerá ako mladá cool mama, je win win.“ Hoci ich delí vekový rozdiel, Kristína so svojimi mladšími súrodencami pôsobí veľmi prirodzene a uvoľnene. Svojím vtipným komentárom len potvrdila, že rola staršej sestry jej očividne nerobí problém.

Herečka Kristína Sisková so svojimi mladšími súrodencami.
Zobraziť galériu (27)
Herečka Kristína Sisková so svojimi mladšími súrodencami.  (Zdroj: Instagram )

Viac o téme: Kristína Sisková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Herečka Kristína Sisková prišla
Extravagantná učiteľka zo Sľubu o budúcnosti s partnerom: Pred bábätkom chce stihnúť ešte dôležitý krok
Domáci prominenti
Herečka Kristína Sisková prišla
FOTO Neuveríte, koľko má rokov: Mama Kristíny Siskovej oslávila 50-ku a vyzerá ako jej sestra!
Domáci prominenti
Herečka Kristína Sisková prišla
Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne príliš dovoľujú! Odvážny odkaz
Domáci prominenti
FOTO Finále Let's dance, Kristína
Zúfalstvo markizáckej herečky: Už má toho dosť... Odkaz arogantným ľuďom!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dorota Nvotová po zdravotných problémoch: Chce sa zavrieť do kláštora na tajomnom mieste
Dorota Nvotová po zdravotných problémoch: Chce sa zavrieť do kláštora na tajomnom mieste
Prominenti
Hladina Dunaja je najnižšie za posledné dekády, na alarmujúci stav sme sa boli pozrieť v teréne
Hladina Dunaja je najnižšie za posledné dekády, na alarmujúci stav sme sa boli pozrieť v teréne
Správy
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Prominenti

Domáce správy

FOTO ŠOK inšpektorov po príchode
ŠOK inšpektorov po príchode do bytu: 18 zvierat, SMRAD, totálna špina a exkrementy... FOTO len pri silné žalúdky!
Domáce
Senior sa prechádzal popri
Senior sa prechádzal popri diaľnici, policajti ho odviezli do bezpečia
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na hlavnom ťahu: Na mieste hlásia zranenie, prerušené sú aj vlaky
Domáce
Varovanie pre Slovákov: V lete prudko rastie počet obetí obchodovania s ľuďmi, ohrozené sú najmä deti a mladí
Varovanie pre Slovákov: V lete prudko rastie počet obetí obchodovania s ľuďmi, ohrozené sú najmä deti a mladí
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
HYENIZMUS počas požiarov vo Francúzsku: Muž sa vydával za psychológa a pýtal peniaze od evakuovaných
Zahraničné
Slovák sa v Rakúsku
Slovák sa v Rakúsku otáčal v kolóne: Zrazil sa s policajným autom, ktoré išlo k brutálnej smrteľnej nehode
Zahraničné
Tragikomický muž na letisku
Tragikomický muž na letisku v Prahe: Pred odletom neprešiel kontrolou a opustil sa, som TERORISTA!
Zahraničné
António Guterres
Guterres zvolá stretnutie, aby definoval postup pri riešení sporov na Cypre
Zahraničné

Prominenti

Ilustračné foto
Zomrel známy DJ (†50): Našli ho mŕtveho v byte!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Herečka Kristína Sisková prekvapila rodinným priznaním: TOTO dokázala tajiť niekoľko rokov!
Domáci prominenti
FOTO Vladimír Čech
Obrovská tragédia v rodine moderátora Milionára: Dcéra Petra (†46) zomrela pri desivej nehode!
Zahraniční prominenti
Fašiangova EX už svoju
Fašiangova EX už svoju lásku netají: Takýto fešák si po Marekovi získal jej srdce!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Airbus uskutočnil skúšobný let
Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trval viac ako 24 hodín
dromedar.sk
Ilustračné foto
Lekár má 90 ROKOV a stále ordinuje! Za pacientmi kráča po horských dedinách
Zaujímavosti
Zo žartu si objednala
Zo žartu si objednala kresbu svojej spriaznenej duše: O týždeň stretla muža z obrázku
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny Stephen Hawking varoval pred koncom sveta: Vedci tvrdia, že jeho obavy sa začínajú napĺňať!
Zaujímavosti

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Definitívny koniec výroby Porsche Cayenne v Bratislave? Šéf luxusnej automobilky prvýkrát prehovoril
Definitívny koniec výroby Porsche Cayenne v Bratislave? Šéf luxusnej automobilky prvýkrát prehovoril
Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?

Šport

Smutný koniec slávnej značky: Bývalý klub Hamšíka a Guardiolu čaká definitívny zánik!
Smutný koniec slávnej značky: Bývalý klub Hamšíka a Guardiolu čaká definitívny zánik!
Serie A
Majsterky Európy v plnej ráži! Slovenky zaknihovali prvú výhru na MS, naša brankárka čarovala
Majsterky Európy v plnej ráži! Slovenky zaknihovali prvú výhru na MS, naša brankárka čarovala
MS v hádzanej
Maďarsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Prestrelka Sainza s Piastrim, Plán B Astonu a Ferrari už nikto nerozumie
Maďarsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Prestrelka Sainza s Piastrim, Plán B Astonu a Ferrari už nikto nerozumie
Formula 1
Čo sa deje s futbalom? Vytvorený chudobnými, ukradnutý bohatými: UEFA hrozí mocným bojkotom
Čo sa deje s futbalom? Vytvorený chudobnými, ukradnutý bohatými: UEFA hrozí mocným bojkotom
Ostatné

Auto-moto

Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Hľadám prácu
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Ovocné dezerty

Technológie

Po vojne s Iránom prišiel miliardový obchod. Saab predá Blízkemu východu GlobalEye – lietadlo, bez ktorého ani Patrioty nestačia
Po vojne s Iránom prišiel miliardový obchod. Saab predá Blízkemu východu GlobalEye – lietadlo, bez ktorého ani Patrioty nestačia
Vojenská technika
EÚ od 2. augusta otrasie internetom. Spúšťa nové pravidlá pre AI obsah
EÚ od 2. augusta otrasie internetom. Spúšťa nové pravidlá pre AI obsah
Správy
Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Veda a výskum
WhatsApp Web dostáva veľkú novinku. Zavoláš si priamo z prehliadača bez inštalácie aplikácie
WhatsApp Web dostáva veľkú novinku. Zavoláš si priamo z prehliadača bez inštalácie aplikácie
Aplikácie a hry

TN LIVE

Za pieseň s Češkou získal Oscara. Pri tragickej nehode zomrel známy hudobník († 56)
Za pieseň s Češkou získal Oscara. Pri tragickej nehode zomrel známy hudobník († 56)
Zahraničné
Zrážka dvoch áut pri Zlatých Moravciach. Zasahoval vrtuľník, medzi zranenými majú byť aj deti
Zrážka dvoch áut pri Zlatých Moravciach. Zasahoval vrtuľník, medzi zranenými majú byť aj deti
Domáce
Pérez dal Mourinhovi zelenú. Real začal rokovať s Manchestrom City, chce jedného z najlepších hráčov sveta
Pérez dal Mourinhovi zelenú. Real začal rokovať s Manchestrom City, chce jedného z najlepších hráčov sveta
Šport
Vážna nehoda na Orave. Po zrážke auta s kamiónom zastavili aj vlaky
Vážna nehoda na Orave. Po zrážke auta s kamiónom zastavili aj vlaky
Domáce

Bývanie

Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu

Pre kutilov

Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Kto povedal túto hlášku? Otestujte sa na kultových filmoch
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Kto povedal túto hlášku? Otestujte sa na kultových filmoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOK inšpektorov po príchode
Domáce
ŠOK inšpektorov po príchode do bytu: 18 zvierat, SMRAD, totálna špina a exkrementy... FOTO len pri silné žalúdky!
Slovák sa v Rakúsku
Zahraničné
Slovák sa v Rakúsku otáčal v kolóne: Zrazil sa s policajným autom, ktoré išlo k brutálnej smrteľnej nehode
Tragikomický muž na letisku
Zahraničné
Tragikomický muž na letisku v Prahe: Pred odletom neprešiel kontrolou a opustil sa, som TERORISTA!
Grécky ostrov a tureckú
Zahraničné
Ďalšie katastrofálne požiare v Európe: VIDEO Horí v dovolenkových rajoch! Úrady evakuovali viaceré oblasti

Ďalšie zo Zoznamu