HOROR v Prešovskom okrese: Traja muži vtrhli so SEKEROU do chatrče! Žena s deťmi musela UTIECŤ

SVINIA - Polícia obvinila troch mužov vo veku 20, 25 a 44 rokov z trestného činu porušovania domovej slobody, ktorého sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k incidentu došlo v pondelok (27. 7.) podvečer v obci Svinia v Prešovskom okrese.
Muži podľa polície prišli k dverám chatrče a silno na ne zabúchali. Keď žena, ktorá v nej bývala, otvorila, bez pozvania vošli dovnútra. „Sekerou poškodili chladničku, kuchynskú linku, sklenenú vitrínu aj televízor a porozhadzovali veci. Doma boli okrem ženy aj tri maloleté deti,“ doplnila hovorkyňa. Žena zo strachu spolu s nimi z domu utiekla. Polícia mužov vypátrala, zadržala a skončili v cele policajného zaistenia.