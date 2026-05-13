Rolins si žije ako kráľovná: Do Talianska letela súkromným tryskáčom! Z tej sumy sa vám zatočí hlava

TALIANSKO – Keď oddych, tak vo veľkom štýle! Dara Rolins si dopriala cestovanie, o akom väčšina ľudí môže len snívať. Do ich luxusného talianskeho sídla pri jazere Lago Maggiore totiž neletela bežnou linkou, ale súkromným tryskáčom. Pohodlie, súkromie a servis na úrovni – jednoducho let pre skutočných labužníkov! A cena? Tá vás posadí na zadok.
Dara Rolins si v posledných rokoch užíva život po boku futbalovej legendy Pavla Nedvěda, ktorý je známy tým, že pri cestovaní rád využíva súkromné lietadlá.Tie sú pre neho prakticky samozrejmosťou a zdá sa, že speváčka tomuto životnému štýlu úplne podľahla.
Na sociálnych sieťach sa blondínka pochválila zábermi priamo z paluby luxusného lietadla. Pohodlné kožené sedadlá, exkluzívny interiér a detail, ktorý neunikol pozornosti – na sedadle vedľa nej sa vynímala drahá kabelka od Gucci. „Domov, sladký domov,“ odkázala Dara pri fotke z talianskej vily, ktorá sa nachádza pri nádhernom jazere Lago Maggiore.
A práve táto nehnuteľnosť vyráža dych! Moderné presklené sídlo s výhľadom na jazero pôsobí ako vystrihnuté z hollywoodskeho filmu. Podľa zákulisných informácií tam dvojica trávi čoraz viac času a dokonca sa šepká, že by sa tam počas leta mohli úplne presťahovať.
No najväčší rozruch vyvolala cena samotného letu. Podľa českého denníka Aha! sa hodinový prenájom podobného tryskáča pohybuje od približne 1 500 do 3 400 eur. Keďže let trval takmer dve hodiny, konečná suma sa mohla vyšplhať až na neuveriteľných 8 000 eur za jedinú cestu! A to ešte bez ďalších VIP služieb či špeciálnych poplatkov.
Zdá sa, že Dara Rolins momentálne prežíva jedno z najkrajších období života. Luxusné cestovanie, romantika po boku úspešného partnera a rozprávkové talianske sídlo... Kto by to nechcel?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%