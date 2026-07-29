HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej ceste: Vodič bez brzdenia narazil do auta pred sebou, VIDEO BRUTÁLNEJ zrážky!

BUDAPEŠŤ - Aj niekoľko sekúnd nepozornosti môže na ceste znamenať katastrofu. Dôkazom je nehoda, ku ktorej došlo na maďarskej rýchlostnej ceste M4. Video z incidentu zverejnila spoločnosť MKIF Zrt. na sociálnej sieti. Nehoda poukazuje na to, že ani moderné asistenčné systémy nedokážu nahradiť pozornosť vodiča.
Dve osobné autá išli vo vonkajšom jazdnom pruhu, keď vozidlo prichádzajúce zozadu začalo postupne dobiehať auto pred sebou, opisuje maďarský spravodajský portál nool.hu.
Zo zverejnených záberov je zrejmé, že vodič zadného vozidla nijako nereagoval. Nepokúsil sa brzdiť ani zmeniť smer jazdy a vo vysokej rýchlosti narazil do auta pred sebou. Náraz bol natoľko silný, že zasiahnuté vozidlo odhodilo do zvodidiel, od ktorých sa odrazilo a následne sa štyrikrát otočilo okolo vlastnej osi.
Po nehode zastavilo viacero vodičov, aby poskytli pomoc zraneným. Maďarské úrady im za ich pohotovú reakciu poďakovali, zároveň však pripomenuli, že aj pri záchrane iných je potrebné myslieť predovšetkým na vlastnú bezpečnosť.
Odborníci odporúčajú zastaviť iba na mieste, kde odstavené vozidlo nevytvorí ďalšie nebezpečenstvo. Samozrejmosťou by malo byť oblečenie reflexnej vesty a pohyb mimo vozovky, ideálne za zvodidlami. Zároveň je dôležité overiť si, či už niekto privolal záchranné zložky. Ak nie, pri volaní na tiesňovú linku 112 treba čo najpresnejšie uviesť miesto nehody, smer jazdy aj ďalšie dôležité informácie.
Asistenčné systémy nie sú náhradou za vodiča
Nehoda opäť pripomenula, že moderné technológie vo vozidlách sú iba pomocníkmi. Tempomat či adaptívny tempomat môžu jazdu spríjemniť, no nedokážu nahradiť sústredenie vodiča ani jeho schopnosť okamžite reagovať na nečakanú situáciu.
Podľa holandskej štúdie môže používanie klasického tempomatu zvýšiť riziko dopravnej nehody približne o 12 percent, pri adaptívnom tempomate ide približne o dvojpercentný nárast. Odborníci upozorňujú, že až 90 percent informácií potrebných na bezpečné šoférovanie prijíma človek zrakom. Každé rozptýlenie preto predstavuje potenciálne riziko.
Prieskumy navyše ukazujú, že osem z desiatich vodičov sa počas jazdy venuje aj iným činnostiam. Najčastejšie ide o používanie mobilného telefónu, jedenie, pitie alebo manipuláciu s rôznymi predmetmi v aute. Za mimoriadne nebezpečné je považované práve používanie mobilu. Počas niekoľkých sekúnd, ktoré vodič venuje prečítaniu krátkej správy, môže vozidlo prejsť stovky metrov. Odborníci tento čas prirovnávajú k situácii, akoby vodič šoféroval so zatvorenými očami.
Preto apelujú, aby vodiči počas jazdy nepísali ani nečítali správy, nepozerali videá a nedržali telefón v ruke. Ak je potrebné vybaviť dôležitý telefonát, mali by zastaviť na bezpečnom mieste, napríklad na odpočívadle.