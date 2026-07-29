Fašiangova EX už svoju lásku netají: Takýto fešák si po Marekovi získal jej srdce!

TALIANSKO - Po bolestivom rozchode s hercom a moderátorom Marekom Fašiangom sa zdá, že Tereza Bizíková opäť našla dôvod na úsmev. Kým herec svoju novú partnerku predstavil verejnosti už pred časom, teraz sa svoju lásku po dlhom čase prestala skrývať aj jeho bývalá snúbenica.
Marek Fašiang a Tereza Bizíková tvorili pár 5 rokov. Z ich vzťahu vzišla dcérka Olívia a taktiež bola dvojica aj zasnúbená. Napriek tomu, že ich mnohí považovali za zohranú dvojicu, ich láska napokon neustála náročné obdobie a po neprekonanej partnerskej kríze sa ich cesty rozišli. Obaja však dbali na to, aby to čo najmenej uškodilo ich dievčatku.
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Postupne sa posunuli ďalej a dnes sú šťastní po boku nových partnerov. Marek Fašiang už pred časom priznal, že jeho srdce si získala podnikateľka Renáta, s ktorou sa objavuje aj na spoločenských podujatiach. Rovnako je na tom aj Tereza Bizíková. Tá už pred časom dala verejnosti vedieť, že je znova zamilovaná, no svojho partnera pred ich očami stále skrývala.
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Na sieť pridávala nenápadné fotografie, kde mu nikdy nebolo vidieť do tváre. Svoje súkromie si jednoducho poctivo stráži. Zdá sa však, že opatrnosť je už minulosťou. Na sociálnych sieťach totiž zverejnila zábery zo spoločnej dovolenky, na ktorých je po boku svojho fešáka. A dokonca ho označila aj na fotografii. Tak už vieme, že jej partnerom je Ladislav a pozrite, akého fešiho po Marekovi ulovila! Dvojica pôsobí veľmi zamilovane.
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