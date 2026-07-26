Z tituliek časopisov do Ženevy: Rozvod po 11. rokoch a nový život v utajení! Spoznáte známu modelku?

BRATISLAVA - Je známa slovenská modelka, influencerka a podnikateľka. Pôsobí na sociálnych sieťach, kde ju sledujú státisíce ľudí, a venuje sa vlastnej značke kozmetiky a parfumov.
Modelka pochádza z východného Slovenska, konkrétne z Trebišova. Jej rodina je v médiách známa tým, že ženy z ich rodu zdieľajú nápadnú vizuálnu podobnosť a spája ich silné rodinné puto. Jej mama Monika si potrpí na upravený vzhľad, rada experimentuje s módou a v slovenských médiách opakovane vzbudila pozornosť svojím mladistvým vzhľadom aj vo vyššom veku. Jej staršia sestra je matkou štyroch detí. Otec sa na rozdiel od ženskej časti rodiny mediálne príliš neangažuje, no modelka občas zdieľa spoločné momentky aj s ním, čím dokazuje silné rodinné väzby.
S modelingom začala ako veľmi mladé dievča na východnom Slovensku. Presadila sa najmä ako modelka fotená pre prestížne kampane a magazíny. Dlhé roky pôsobila v Turecku, kde patrila k mimoriadne žiadaným tváram, fotila módne editoriály a zahrala si tam dokonca aj menšiu rolu vo filme.
Na domácej aj zahraničnej scéne predvádzala pre viacerých dizajnérov, medzi ktorými vyniká spolupráca s poprednou českou módnou návrhárkou Alicou Abrahám.
V neskoršom veku začala modeling vnímať skôr ako príjemný koníček a doplnok k svojim podnikateľským aktivitám v kozmetickom priemysle.
Súkromný život modelky prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami a patrí medzi najsledovanejšie témy v slovenskom šoubiznise. Najdôležitejším mužom v jej živote je syn Alexander, ktorý oslávil už 15 rokov a patrí medzi nadpriemerne inteligentných študentov.
S manželom podnikateľom sa rozviedla po 11 rokoch manželstva. Dôvodom bolo najmä jeho odsúdenie na 11 rokov väzenia za ekonomickú trestnú činnosť. Keď ho prepustili na slobodu, ostali v kontakte ako rodičia a pravidelne spolu komunikujú kvôli ich spoločnému synovi.
Počas náročného životného obdobia sa modelka zamerala na sebarozvoj, úspešne dokončila vysokú školu a získala magisterský titul. Aktuálne žije medzi Bratislavou a Ženevou vo Švajčiarsku so svojím synom, ktorý tam študuje.