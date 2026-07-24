To je sila! Neuveríte, s kým si divák pomýlil Ondreja Kandráča: Vidíte podobu s týmto politikom?

BRATISLAVA - Obrovská hudobná nálož, uvoľnená atmosféra v zákulisí a poriadne vtipné momenty, ktoré prináša sám život! Dve folklórno-popové zoskupenia, Kandráčovci a Kollárovci, spájajú sily a vyrážajú na očakávané spoločné turné, ktoré sľubuje neopakovateľný zážitok.
Keď sa spoja dve veľké kapely, na pódiu aj mimo neho musí vládnuť absolútna synergia. Odpáliť najlepšiu šou by chcelo zvláštny recept - a Štefan Kollár ho pomenoval jasne: „Musí byť dobrá nálada v zákulisí, stále si povieme nejaký vtip alebo si urobíme srandu jeden z druhého. Takže urobíme si srandu, pripravíme sa a ideme veselí na pódium. Vtedy je tá energia výborná,“ prezradil o predkoncertnej pohode.
Že kľúčom k úspechu je nadhľad, potvrdzuje aj jeho brat Tomáš. „Ja stále hovorím, že my nejdeme na operáciu, nikto z nás nie je kardiochirurg. Aj keď sa niečo pokazí, tak to je na dobro veci, berieme to s humorom a nadľahčene,“ dopĺňa s úsmevom.
Práve uvoľnenosť a humor prinášajú momenty, na ktoré muzikanti spomínajú celé roky. O jeden totálne bizarný zážitok sa podelil aj samotný Ondrej Kandráč. „Raz sme hrali pri Nitre, nastupoval som na pódium – a mal som vtedy také dlhšie vlasy. A dedko po skončení, keď sme podpisovali CD-čka, mi hovorí: 'Viete, pán Kandráč, ja tak slabšie vidím a v duchu si hovorím, odkedy hrá Kaliňák na husliach?',“ zasmial sa na vtipnej príhode známy primáš.
O tom, že po odchode z pódia zažívajú naši populární hudobníci naozaj všeličo, svedčia aj ďalšie úprimné slová Ondreja Kandráča. Sem-tam ich totiž po skvelom koncerte namiesto búrlivého potlesku čaká aj poriadne studená sprcha! O čo presne išlo a aký nečakaný moment vyrazil obľúbenému spevákovi dych?
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