Kallayovej partner, politik, sa zastrelil: Osamelý život po tragédii! Hľadá pre syna mužský vzor?

Bývalá účastníčka reality šou Farma, Jana Kállayová (39), si v živote prešla skutočne ťažkými skúškami. Po rozvode s manželom našla novú lásku, ktorá skončila obrovskou tragédiou. „Bolelo to veľmi, pretože to bola taká ťažká vec,“ priznala Jana o bolestivej udalosti spred troch rokov. Aby sa vyrovnala s touto stratou, našla útechu v športe. „Dostala som sa z toho tak, že som začala boxovať. Tragédia odštartovala to, že som začala športovať a venovať sa sebe,“ prezradila.

Box sa stal jej terapiou a pomohol jej nájsť opäť rovnováhu v živote. Dnes žije so svojím synom a vychutnáva si single život. „Sami sme s malým, teraz chystáme väčšiu izbičku... Už sme zvyknutí takto sami bývať,“ hovorí spokojne. Na otázku, či má niekoho na obzore, s úsmevom dodáva: „Keby len jedného.“ Chlapa by v živote privítala, ale do spoločnej domácnosti sa neponáhľa. „Uvidíme, čo bude časom.“





A tak je to aj v otázke druhej svadby. Po stroskotanom manželstve a tragédii je však opatrná. „Vydávať sa už nechcem! Hovorím - nikdy nehovor nikdy, ale momentálne nie. To by som musela byť veľmi zamilovaná a hodne by musel mať aj vo vrecku,“ hovorí so smiechom exfarmárka, ktorá svojej otvorenosti neostáva nič dlžná. Priznáva, že s pribúdajúcim vekom sa nároky zvyšujú a pribúdajú aj obavy. „S vekom tá láska samozrejme upadá, ale už sú tam vlastne strachy,“ dodáva. Pre Janu je najdôležitejšie, aby potenciálny partner dobre vychádzal s jej synom. A tu rozhodne nemieni robiť kompromisy.

