Laci Strike s manželkou poslali synom drsný odkaz: TOTO vám doma rozhodne neprejde!

BRATISLAVA - Tanečník Laci Strike a jeho sympatická manželka Anička patria k stabilným párom nášho šoubiznisu. Hoci ich pracovné kalendáre praskajú vo švíkoch, obaja vedia, že o oheň v partnerstve sa treba starať. My sme prominentných manželov stretli na romantickom rande v známom bratislavskom hoteli a okamžite bolo jasné, že to nebolo len obyčajnou náhodou.
Keď sme dvojicu stretli v priestoroch hotela, zaujímalo nás, či tu hľadajú únik pred každodenným kolotočom a ako často sem vlastne zavítajú. „Bývame tu za rohom a už tu máme s hotelom taký dlhodobý vzťah, vyhovuje nám kuchyňa a radi sem chodíme,“ prezradili s úsmevom manželia, ktorí si spoločné chvíle bez detí vedia dokonale vychutnať.
Pri zmienke o hotelovej kuchyni sa však okamžite natíska otázka, ako to vyzerá u nich doma. „Varím, však mám doma troch chlapov, varím veľa, snažím sa,“ reagovala pohotovo so smiechom sympatická tanečnica. Jej slová okamžite potvrdil aj samotný Laci, otec ich dvoch synov (11 a 14 rokov). „Fantasticky varí. A tak varí, že navarí veľké množstvo na obed a dúfa, že to zostane na večeru. A veľakrát nezostane, lebo chlapci aktuálne rastú a majú spotrebu kráľovskú,“ smeje sa.
Starší syn sa od tanca odklonil a vybral sa úplne iným smerom. „Starší tancuje, keď má dobrú náladu, ale má iné koníčky, ale to je super, keď pochopil, čo ho baví,“ hovoria rodičia. Staršieho syna totiž úplne pohltilo programovanie, klavír a hudba, s čím má slávny choreograf už teraz veľké plány. O čo ide, sa dozviete vo videu...
A bude aspoň z mladšieho syna profesionálny tanečník? „To sa nikdy nevie, ale veľmi ho to zaujíma celkom komplexne, čo mňa veľmi teší. Nehľadá prieniky v pohybe, že sa chce vyskákať, ale baví ho presah aj do hudby, do histórie a to je perfektné... Otázka je, či to vydrží,“ dodáva Laci, z ktorého tanečnej školy vyšlo už nespočetné množstvo talentovaných tanečníkov. Či bude jedným z nich aj mladší Adam je však zatiaľ vo hviezdach.
Hoci by sa mohlo zdať, že prominentní rodičia s obrovským vplyvom prešliapu svojim synom chodníček k sláve a úspechu, realita je iná. Laci a Anička Strikeovci totiž priznali, že chlapcom rozhodne nič nedarujú zadarmo a protekciu u nich čakať nemôžu!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%