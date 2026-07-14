Takúto ju nepoznáme! Zlatica Puškárová odhodila zábrany: Pohľad vám padne priamo tam

BRATISLAVA - Dlhé roky ju diváci poznali ako jednu z najvýraznejších tvárí televízneho spravodajstva. Zlatica Puškárová (49) si počas svojej kariéry vybudovala povesť elegantnej profesionálky, ktorá stavila na vkusné kostýmy, saká a konzervatívne outfity. O to väčšie prekvapenie pripravila fanúšikom svojimi najnovšími fotografiami.
Na najnovších záberoch z letného oddychu doslova žiari. Úsmev od ucha k uchu, slnečné okuliare, farebná šatka vo vlasoch a čierne šaty s výrazným výstrihom. Práve ten okamžite upútal pozornosť jej sledovateľov.
Takto odvážny outfit u Zlatice verejnosť často nevída. Počas rokov strávených v spravodajstve bola totiž známa skôr elegantným a decentným štýlom obliekania, ktorý neodvádzal pozornosť od jej práce pred kamerami. Tentoraz však ukázala, že aj ona vie prekvapiť a mimo televíznych štúdií si rada dopraje uvoľnenejší módny štýl.
Na jednej fotografii si vychutnáva osviežujúci drink, na druhej pózuje so šálkou kávy. Hoci z fotografií doslova srší dovolenková pohoda, mnohým fanúšikom padol zrak najmä na jej ženský dekolt. Treba však dodať, že celý outfit pôsobí stále elegantne a rozhodne nie vyzývavo.
Budúci rok navyše Zlatica oslávi svoje okrúhle 50. narodeniny, no pri pohľade na jej aktuálne fotografie by jej tento vek tipoval len málokto. Je dôkazom, že štýl, šarm a prirodzená elegancia s pribúdajúcimi rokmi rozhodne nemiznú.
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