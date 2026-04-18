Poznáte týchto dvoch mužov? Jeden je známy moderátor a druhý… bez neho by nebola žiadna šou!

BRATISLAVA – Dvaja muži, ktorých spája úspech! Moderátor, ktorý sa dokáže rozprávať s každým! A muž, ktorý dokáže všetkých presvedčiť, aby kráčali za ním...
Muž vpravo na fotke je populárny slovenský zabávač a moderátor, ktorý pôvodne vyštudoval herectvo. Do povedomia ľudí sa dostal vďaka moderovaniu relácií Cestoviny a Smiechoty v televízii Markíza. Medzi jeho najúspešnejšie moderátorské projekty patria Elán je Elán, Mojsejovci, Bailando, Big Brother, Nevesta pre milionára či VILOmeniny. Potom sa upísal pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na hrane chudoby, náročných zdravotných problémov či ťažkých životných osudov, ktoré sme mohli sledovať v reláciách Modré z neba a V siedmom nebi. Dvakrát sa rozviedol s jednou ženou, aby potom spečatil svoj vzťah s lekárkou a majiteľkou estetickej kliniky.
Muž vľavo je človek z televízneho zákulisia. V Markíze začínal na oddelení upútaviek, neskôr sa však posunul na režisérsku stoličku. Podpísal sa pod množstvo televíznych projektov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Režíroval niekoľko ročníkov Superstar, reality šou Nora a Braňo, Big Brother, odovzdávanie cien Slávik, program Hlas Česko Slovenska, Tvoja tvár znie povedome, Chartshow či Všetko je možné. S manželkou Silviou je otcom trojičiek. Poznávacím znamením je tvár bez úsmevu...