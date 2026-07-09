Polícia zastavila vodiča za obyčajný priestupok: V aute však našla tisíce nelegálnych cigariet

ZEMIANSKA OLČA - Policajti v okrese Komárno kontrolovali dopravný priestupok, odhalili pritom nelegálne balenia cigariet. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.
Vodiča vozidla Škoda Fabia zastavili a kontrolovali policajti zo Zemianskej Olče, pretože nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde! Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, uviedla polícia.
Vodič sa počas kontroly správal nezvyčajne nervózne, vyhýbal sa očnému kontaktu a jeho správanie vzbudzovalo podozrenie, dodala. Policajti si všimli podozrivý náklad vo vozidle. Na zadných sedadlách i v kufri auta vodič prevážal desať kusov kartónov, v každom z nich sa nachádzalo 500 krabičiek cigariet. Všetky boli bez kolkového značenia.