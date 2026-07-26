Dorota Nvotová po zdravotných problémoch: Chce sa zavrieť do kláštora na tajomnom mieste

BRATISLAVA - Známa slovenská hudobníčka, spisovateľka a cestovateľka Dorota Nvotová je ako neriadená strela. Žena mnohých talentov chvíľu neobsedí na jednom mieste, no uplynulé obdobie ju prinútilo výrazne spomaliť.
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Práve do milovaného Nepálu sa však nechystá len kvôli klientom svojej cestovky. Po mimoriadne náročnom životnom období totiž cíti, že jej duša i telo potrebujú hlbokú očistu a absolútny reštart. „V lete pôjdem na také svoje vnútorné liečenie po tom všetkom. Tam sa zavriem do kláštora a tam budem v tichosti sedieť. Plánujem týždeň bez slova sedieť na zadku s mníchmi,“ prekvapuje svojím rozhodnutím známa rebelka. Ak by sa však mala niekam definitívne presťahovať, exotika by to nebola. „Na drevenicu na Liptove, kam chodievam čoraz častejšie a verím, že raz odtiaľ neodídem,“ vyznala sa úprimne Dorota, ktorej učaroval pokoj na rodnom Slovensku.
Umelkyňa sa však okrem koncertovania už takmer dve dekády úspešne živí aj podnikaním v cestovnom ruchu. Dnešná ekonomická situácia a uťahovanie opaskov slovenských rodín sa však drsne podpísali aj na jej biznise. Ako sa vlastne darí jej cestovke v časoch, kedy ľudia obracajú v ruke každý cent? Dorota priznáva, že to, čo zažíva aktuálne, vraj ešte za celých 18 rokov fungovania svojej firmy nezažila!
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