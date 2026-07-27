SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel autor slávnych detektívok: Prehral boj s ťažkou chorobou

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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ČTK

TOKIO - Vo veku 68 rokov zomrel japonský spisovateľ Keigo Higašino, významný autor detektívnych románov a držiteľ mnohých literárnych ocenení. Dnes to podľa agentúry AFP oznámilo japonské vydavateľstvo Kódanša, podľa ktorého Higašino minulý štvrtok podľahol rakovine hrubého čreva.

„Príbehy, ktoré napísal, budú nepochybne aj naďalej uchvacovať nespočetné množstvo čitateľov,“ uviedlo vydavateľstvo v tlačovom vyhlásení s tým, že autor zomrel v noci a jeho pohreb sa už uskutočnil v úzkom rodinnom kruhu.

Spisovateľ sa narodil vo februári 1958 v západojaponskej prefektúre Osaka a vyštudoval elektrotechniku. V literatúre debutoval v roku 1985 po tom, ako za svoj román Hókago (Po škole) získal prestížnu Cenu Edogawu Rampa. Na festivale Polar de Cognac vo Francúzsku potom v roku 2010 získal cenu za medzinárodný román za knihu Dom, kde som kedysi zomrel.

Higašino počas svojej kariéry napísal viac než 106 kníh, pričom jeho diela vyšli v 41 krajinách a regiónoch. V Japonsku sa jeho knihy predali v náklade presahujúcom 100 miliónov výtlačkov a viac než 20 z nich bolo sfilmovaných. Autor románov Oddanosť podozrivého X, ktorý vyšiel v roku 2012 v češtine, či Domáca káva bol veľmi populárny aj v ďalších ázijských krajinách, najmä v Číne.

„Od chvíle, keď som ako tínedžer objavil Higašinov román, sa zo mňa stal vášnivý čitateľ. Jeho romány ma ohromili, ovplyvnili a vyvolali vo mne celú škálu emócií. To všetko je pre mňa veľmi cenné,“ citovala AFP komentár jedného z japonských priaznivcov na sociálnej sieti X.

Viac o téme: úmrtieJaponskoSpisovateľDetektívkaKeigo Higašino
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