Zomrel český multitalent: Režim ho zatváral do väzenia, jeho diela vystavuje New York aj Paríž!

PRAHA - Českú kultúrnu scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 86 rokov zomrel výtvarník, hudobník, pedagóg a bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha Milan Knížák. Počas života sa stal jednou z najvýraznejších postáv českého umenia a jeho diela poznajú po celom svete.
Vo veku 86 rokov zomrel český výtvarník, hudobník, pedagóg a bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha Milan Knížák. Smutnú správu v nedeľu oznámil na sociálnej sieti minister zahraničných vecí Petr Macinka. „Zbohom, pán profesor,“ napísal na sociálnu sieť k videu, na ktorom Knížák vystupuje so skupinou Aktual.
Milan Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni. Počas svojej bohatej kariéry sa venoval nielen výtvarnému umeniu, ale aj hudbe, architektúre, fotografii, móde či poézii. Patril medzi priekopníkov českého undergroundu a svojou tvorbou výrazne ovplyvnil niekoľko generácií umelcov.
V rokoch 1968 až 1969 prednášal na dvoch univerzitách v Spojených štátoch. Po návrate do Československa sa počas obdobia normalizácie netajil kritickým postojom voči komunistickému režimu. Pre svoje názory bol viackrát zadržaný a skončil aj vo väzení. Po páde totality zastával významné akademické i kultúrne funkcie. V rokoch 1990 až 1997 pôsobil ako rektor Akadémie výtvarných umení v Prahe a v období rokov 1999 až 2011 bol riaditeľom Národnej galérie Praha.
Jeho tvorba prekročila hranice Českej republiky. Diela Milana Knížáka sú súčasťou zbierok prestížnych svetových inštitúcií vrátane Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku, londýnskej Tate Gallery či parížskeho Centre Pompidou. Knížák bol známy aj svojimi otvorenými názormi na spoločenské a politické dianie. Dlhodobo podporoval bývalého prezidenta Václava Klausa, zatiaľ čo voči Václavovi Havlovi, Milošovi Zemanovi či súčasnému prezidentovi Petrovi Pavlovi sa neraz vyjadroval kriticky. Odchod Milana Knížáka znamená koniec jednej z najvýraznejších osobností českého výtvarného umenia, ktorej tvorba aj názory zanechali výraznú stopu doma i vo svete.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%