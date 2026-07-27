Hurikán Genevieve v Tichom oceáne zosilnel na najvyšší stupeň, pobrežie nezasiahne

MIAMI - Hurikán Genevieve vo východnej časti Tichého oceánu zosilnel na najvyšší piaty stupeň a stal sa najsilnejším hurikánom v oblasti za posledné dva roky. Očakáva sa však, že zostane nad Tichým oceánom a pobrežie nezasiahne, informuje agentúra AP.
Genevieve podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) sprevádza vietor s rýchlosťou 260 kilometrov za hodinu. Živel sa nachádza približne 855 kilometrov juhozápadne od mexického mesta Manzanillo a pohybuje sa severným smerom rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu. Podľa NHC môže hurikán priniesť silné vlnobitie a nebezpečné morské prúdy na časti mexického pobrežia. Od utorka by mal začať slabnúť.
Ďalej na severozápad hurikán Fausto zoslabol na hurikán prvého stupňa a naďalej smeruje k Havajským ostrovom. V nasledujúcich dňoch by mal podľa predpovedí zoslabnúť na tropickú búrku, aj tak by však mohol na Havaj priniesť silné vlnobitie. Fausto sprevádza vietor s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, pohybuje sa severozápadným smerom rýchlosťou 22 kilometrov za hodinu a nachádza sa približne 1 080 kilometrov východne od havajského prístavného mesta Hilo.