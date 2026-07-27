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Na západe Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - V niektorých okresoch na západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom. Nárazovo môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha pred silným vetrom platí predbežne do 16.00 h. Vydaná je v celom Bratislavskom kraji, tiež vo väčšine okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Na západe Slovenska platí
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

V Košickom a Prešovskom kraji zároveň naďalej platia výstrahy pred búrkami, a to do 20.00 h.

Na západe Slovenska platí
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

Viac o téme: SHMÚVietorPočasie
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