Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!

BRATISLAVA - Janka Kovalčiková bola neprehliadnuteľná! Na premiére filmu Kavej 2 žiarila rovnako ako v komédii.
Na slávnostnej premiére pokračovania letnej komédie Kavej 2 bola Janka Kovalčiková v centre pozornosti. A keďže názov filmu sa nesie v znamení nápoja, chceli sme vedieť, koľko káv denne "buchne" Janka. „Ja mám taký limit, že doobeda dve a keď je náročnejší deň, tak poobede tretia, cez to neprejdem,“ prezradila s úsmevom svoje striktné pravidlo.
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Život úspešnej umelkyne však nie je len o nákazlivom smiechu a červenom koberci. Keď na ňu doľahnú ťažšie chvíle a potrebuje pomocné rameno, vie presne, na koho sa obrátiť. „Kristínka Svarinská je mi jednou z najbližších bytostí, Anička Jakab Rakovská, Filip Tůma, Roman Poláčik, Janko Koleník... Naozaj by som mohla takto pokračovať, lebo sme veľmi fajn generácia – aj tá pred nami, aj tá po nás – a držíme spolu,“ vyznala sa.
Hoci herečka aktuálne prežíva krásne životné obdobie, otvorene priznáva, že emócie a mentálne zdravie netreba brať na ľahkú váhu. „Myslím, že tak ako každý človek, mám svoje ups and downs. Niektoré veci na mňa doliehajú viac a niektoré menej... A navštevujem terapie, aj to je dôležité,“ hovorí otvorene o téme, ktorú mnohí stále považujú za tabu.
Janka však v poslednom čase prekvapuje aj úplne inou, nečakanou vášňou. Okrem herectva prišla na chuť DJ-ingu a nedávno sa dokonca postavila za mixážny pult na známom festivale! Ako si svoju hudobnú kariéru pred davom ľudí užila a čo chystá ďalej?
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