AKTUÁLNE Na diaľnici D1 pri Zamarovciach asfaltujú vozovku, tvoria sa kolóny

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Na diaľnici D1 v katastri obce Zamarovce pri Trenčíne je obmedzená doprava. Dôvodom je výmena asfaltového povrchu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Práce vykonávajú medzi 127. a 128. kilometrom na diaľnici v smere na Bratislavu. Obmedzenia potrvajú asi do 17.00 h.
Premávka je vedená do pravého jazdného pruhu, na diaľnici sa tvoria kolóny. Polícia žiada vodičov o bezpečnú jazdu a dodržiavanie dopravného značenia.