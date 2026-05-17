Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi

BRATISLAVA - Titul kráľovnej tanečného parketu jej síce o chlp ušiel, no ona žiari šťastím! Dominika Rošková a Ján Koleník obsadili vo veľkom finále Let's Dance striebornú priečku, no ich výkony dvíhali divákov zo stoličiek.
Dominika Rošková je skutočná profesionálka a prehru berie s obrovským nadhľadom. Podľa jej slov je s výsledkom nadmieru spokojná a víťazstvo Zuzky Porubjakovej a Matyáša Adamca vníma ako spravodlivý zásah osudu. „Je to presne tak, ako to malo byť. S Jankom sme si hovorili, že by to takto bolo najviac fér. Keď som objala Matyáša po tom, čo sa dozvedel, že vyhral... To srdce, ako plakal! Cítila som, že to potreboval zažiť,“ prezradila dojatá Dominika, pre ktorú je druhé miesto v takejto nabitej konkurencii obrovským úspechom.
Hoci Dominika vystriedala na parkete už mnoho partnerov, s Jánom Koleníkom vytvorili duo, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať. Ich vzájomná chémia bola priam hmatateľná. „Veľmi sme si sadli. Obaja milujeme párový tanec, mužsko-ženskú dynamiku, rytmus a vyjadrovanie hudby. Rozumeli sme si nielen tanečne, ale aj ľudsky a kreatívne. Tento polrok považujem za jeden z najkrajších v mojom živote,“ vyznala sa krásna tanečnica.
Po mesiacoch driny si však charizmatická blondínka konečne nájde čas aj na seba a svoje súkromie. Okrem zaslúženého oddychu s partnerom ju totiž čakajú udalosti, ktoré jej život obrátia naruby. Dominika totiž prezradila veľkú novinu, ktorá naznačuje, že najbližší rok bude pre ňu prelomový nielen na parkete, ale aj v súkromí!
