Šoóšovej radosť vystriedali obavy: FOTO z nemocnice!

BRATISLAVA - Lenka Šoóšová prežíva úspešné obdobie, no radosť z významného ocenenia na chvíľu zatienili zdravotné komplikácie. Fanúšikov znepokojila fotografiou z nemocnice.
Lenka Šoóšová sa v súčasnosti naplno venuje vlastným projektom a kreatívnym aktivitám, pričom jedným z jej najvýraznejších počinov je aj podcastová tvorba. Spolu s tímom nedávno dosiahla významný úspech, keď za svoj podcast získali prestížne novinárske ocenenie, čo je bezpochyby veľkým uznaním ich práce.
Radosť z úspechu však na chvíľu vystriedali obavy o jej zdravotný stav. Lenka totiž svojich fanúšikov zaskočila fotografiou priamo z nemocničného prostredia. Našťastie, ako priznala, situácia nebola vážna. Moderátorka všetko vysvetlila s nadhľadom a humorom sebe vlastným.
„Z tej novinárskej ceny sa ešte spamätávam. Musela som si dať infúzku. Ale nebojte sa, nič vážne - telíčko si len pýtalo malý ‘dotank’, aby mohlo pokračovať v oslavách,” priznala otvorene. Moderátorke prajeme veľa zdravia.