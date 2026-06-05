Odhalenie bývalej markizáckej moderátorky: Bambuľkou som mala byť ja!

BRATISLAVA - Moderátorka Lenka Šóosová sa podelila o spomienku, ktorá ju sprevádza už od detstva. Ako sama priznala, život jej po rokoch priniesol symbolické prepojenie s projektom, v ktorom kedysi neuspela.
Lenka Šóošová je slovenská moderátorka, ktorú diváci poznajú najmä z televízie Markíza. Dlhé roky patrila medzi výrazné tváre ranného vysielania, kde moderovala reláciu Teleráno. Vďaka svojmu prirodzenému prejavu a sympatickému vystupovaniu si získala priazeň divákov. Z Markízy odišla pred dvomi rokmi po dlhom pôsobení v rannom vysielaní, pretože chcela po náročnom rannom vysielaní viac priestoru pre rodinu a súkromný život.
Sympatická brunetka sa najnovšie podelila o spomienku, ktorá ju vrátila o desiatky rokov späť. Prezradila, že ako malé dievča sa uchádzala o úlohu, ktorá sa neskôr stala ikonickou pre slovenskú televíznu tvorbu. „Milujem život… pre jeho zvláštne cesty, nečakané stretnutia a kruhy, ktoré sa uzatvoria presne vtedy, keď majú,“ napísala Šóosová a naznačila, že jej životné cesty ju opäť symbolicky priviedli k téme z detstva.
Ako ďalej priznala, kedysi sa zúčastnila konkurzu na postavu Bambuľky, no úspešná nebola. Táto detská skúsenosť však pre ňu neskôr dostala úplne nový význam. „Ako malé dievča som neuspela na konkurze na Bambuľku. O 44 rokov neskôr som moderovala krst knihy Bambuľkine dobrodružstvá,“ priznala bývalá markizáčka, čím sa jej dávna spomienka symbolicky uzavrela.
V 80.tich rokoch patril seriál Bambuľkine dobrodružstvá k najpopulárnejším projektom tej doby, Hlavnú úlohu si napokon zahrala herečka Monika Haasová. Šóošová svojím priznaním tak ukázala, že aj zdanlivé detské neúspechy môžu mať po rokoch krásne a nečakané vyústenie.
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