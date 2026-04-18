Lenka Šóošová po odchode z Markízy kvitne do krásy: Prečo nič neľutujem!

BRATISLAVA - Život po odchode z Markízy ju poriadne zmenil! Obľúbená moderátorka Lenka Šóošová roky vstávala do Telerána, no dnes je všetko inak a známa brunetka sa konečne začala venovať sebe. A do života si naordinovala poriadnu makačku!
Moderátorka Lenka Šóošová si ako jedna z mnohých nenechala ujsť slávnostné uvedenie filmu Jakuba Červenku s názvom Šampión, ktorý mapuje život krasokorčuliarskej legendy, Ondreja Nepelu. Ako si na športovca spomína samotná Lenka? „Sledovala som krasokorčuľovanie, ale úplne si to nepamätám,“ zaspomínala pre Topky.sk a dodala, aké sú jej korčuliarske schopnosti. „Ako dieťa som chodievala, ale keby som si teraz obula korčule, neviem povedať, či by som spravila nejakú piruetu,“ dodala so smiechom.
Moderátorka však rozhodne nezaháľa a voľný čas, ktorý získala po odchode z televíznych obrazoviek, investuje do seba. Našla si dokonca nový šport, ktorý jej dáva poriadne do tela. „Momentálne robím niečo ako strong in, na plachtách, a je to s vlastnou váhou. Je to riadna makačka, chodím na to už rok a stále som neodcvičila celý tréning. Musím povedať, že už je to namáhavejšie, ale snažím sa,“ priznala Lenka, no zároveň jedným dychom dodáva, že je to výzva, ktorej sa len tak nemieni vzdať.
Odkedy obľúbená moderátorka nie je tvárou televízie Markíza, mnohí by si mysleli, že nevie čo s voľným časom. Realita je však iná. „Nemôžem povedať, že by som mala viac času, skôr viac času na seba. Napríklad to cvičenie som zaradila, viac sa venujem sebe, ale tie dni mi utekajú veľmi rýchlo,“ vysvetlila. Ľutuje však niekedy, že sa vzdala milovaného Telerána v najsledovanejšej televízii? Takto to je...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%