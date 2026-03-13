Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne

BRATISLAVA - Moderátorka Janka Hospodárová sa po dlhých pätnástich rokoch vrátila tam, kde v roku 2011 kraľovala. Návrat na parket Let's Dance si však vyžiadal svoju daň. Janka v odvážnom kostýme odhalila viac, než sú u nej diváci zvyknutí!
Janka Hospodárová patrí k stabilným pilierom markizáckeho športu, no v minulosti to bola aj ona, kto kraľoval tanečnému parketu v šou Let's Dance. Po pätnástich rokoch sa do nablýskanej šou vrátila a neskrývala nadšenie, ale ani mierny stres. „Pocit to bol výborný, jemne stresujúci, ale som rada, že som opäť tu,“ prezradila Janka pre Topky.sk tesne po prenose. Jej tanečný partner Fabio Bellucci, neskrýval nadšenie a výkon slovenskej moderátorky označil za „brutálny“.
Hoci si uplynulé kolo užila, pred tým ďalším má obrovský rešpekt. Pôvodné plány sa totiž zmenili v priebehu sekundy! „Mali sme na 99 percent odsúhlasené choreografie a naraz quickstep! Keby som dostala cha-chu Jána Koleníka, tak to by bol horor,“ reaguje Janka na zmenu, ktorú si pre tanečníkov pripravili v závere šou a ktorou tvorcovia poriadne zamiešali karty!
Fabio to však vidí inak a vyzerá to tak, že v nedeľu sa je na čo tešiť! „Quickstep určite patrí do skupiny tancov, ktoré mám v DNA. Určite makačka, celý týždeň budeme skákať ako veveričky, ale dobre, dáme to nejak dokopy a vidíme sa v nedeľu.“ Reč prišla aj na obávané brepty a Janka to, či sa jej viac pletie jazyk alebo nohy, zhodnotila takto...
