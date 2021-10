Tajomstvo slovenskej herečky: Dcéra má krásne meno, ale... PREBOHA, to ako ju volá?!

BRATISLAVA - Hviezda markizáckych Oteckov Dominika Kavaschová (32) sa pred piatimi mesiacmi stala mamou. Dcérke dala krásne meno Maia. No napriek tomu ju doma volá úplne inak... Preboha, takto?!

Dominika Kavaschová je bláznivá kopa. To o nej vie celé Slovensko. To, ako sa správa Sisa v Oteckoch, tak nie je veľmi vzdialené reálnej povahe herečky, ktorá ju stvárňuje. A nezvážnela ani po tom, čo sa jej pred piatimi mesiacmi narodila dcérka. Tú nazvala krásne - Maia.

No ako sama napísala – 9 mesiacov vyberala meno, no nakoniec ju volá úplne inak. Neuveríte ako! „Dnes má Bandžura 5 mesiacov. Oslávime to dnes spolu moja drahá, pozývam ťa na mega fajnové mliečko. Áno, najprv 9 mesiacov vyberáte bábätku meno, aby ste ho potom volali Bandžura,“ pobavila sa sama na svojom výmysle Dominika. A ako voláte vy svoje deti?

