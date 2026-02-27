Priznal, kto doma naozaj vládne: Fischer prehovoril o manželstve! S Dominikou ich nespájajú iba deti

BRATISLAVA - Daniel Fischer v novej komédii Šviháci nehrá žiadneho "uhladeného" hrdinu. V rozhovore prezradil, akú postavu stvárňuje, čo si na nakrúcaní v luxusnom hoteli užíval… a naznačil aj to, na čo sa tento rok naozaj teší!
Vo filme Šviháci hrá Daniel Fischer Filipa – šviháka, ktorý si z problémov nerobí ťažkú hlavu a aj keď niečo nevyjde, neberie to tragicky. „Je stále pozitívne naladený a nad vecou... Často flirtuje s dievčatami, ale pomerne často dosť neúspešne, ale on si z toho ťažkú hlavu nerobí.“ Nakrúcanie prebiehalo v luxusnom prostredí piešťanského hotela Thermia Palace, čo znie ako sen – a nakrúcanie si skutočne užíval. A keby mal do Thermie zobrať svoju manželku Dominiku, presne vie, kam by smerovali ich prvé kroky. „Asi aby sme vyskúšali piešťanské bahno, lebo to som nestihol,“ prezrádza Fischer, ktorý si však na romantiku vo dvojici bude musieť ešte nejaký čas predsa len počkať, veď len minulý rok k dcérke Maii pribudol braček Wiliam.
Fischer však má však okrem rodinky aj iný dôvod na radosť. Okrem filmových úspechov sa tento rok poteší aj hudobne. „My sme nedávno s kapelou vydali nový album, z ktorého mám veľkú radosť… a dúfam, že budú koncerty. A chcel by som vydať aj sólový album... dúfam, že sa mi to podarí.“ A keďže Dominika Kavaschová má hudbu tiež v krvi a spoločne s Andreou Bučko tvoria obľúbenú hudobnú formáciu Morena Band, bolo len otázkou času, kedy manželia spoja svoje sily aj hudobne. „Ona má svoj projekt, ja mám svoj projekt. Jej projekty sú výrazne odlišné, čiže v niektorých veciach sa zhodneme, v niektorých sa nezhodneme, ale určite na Dominikin názor dám a je pre mňa veľkou inšpiráciou.“ My sme však zabŕdli aj do ich súkromia a padla otázka, kto z dvojice "hrá prvé husle"...