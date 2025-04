Neuveríte, komu Wisterová padla do oka: Podsunul jej svoje číslo!

Vera Wisterová na slávnostnom uvedení aplikácie Dominiky Cibulkovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Festival Pohoda tento rok ožíva nielen hudbou, ale aj symbolickým návratom k svojim koreňom. Po vyše desaťročí sa totiž k spolupráci vracia značka Zlatý Bažant. A medzi tými, ktorí sa na tento comeback tešia, nechýba ani moderátorka Vera Wisterová. Pre tú je letná festivalová sezóna každoročne sviatkom – a ako sama hovorí, prázdnin nikdy nie je dosť. Vera sa na letné obdobie teší a je pre ňu doslova symbolom slobody. „Prázdniny, že nemusím vstávať ráno o siedmej, aby sme šli do školy s deťmi... A vôbec taká voľnosť, teplo, voľnosť v oblečení. Ja mám veľmi rada leto,“ priznala sexi ryšavka.

Kým pre podaktorých rodičov sú dva mesiace prázdnin nočnou morou, Vera by ich bez váhania ešte predĺžila. „Ja by som dala dva mesiace školy a zvyšok by boli prázdniny. Mne by to vyhovovalo. Myslím, že aj deťom. Fakt mám pocit, že je to málo tých osem týždňov.“ Toto leto má moderátorka už teraz v duchu naplánované a podľa všetkého ho bude mať s chlapcami celkom dobrodružné. „Dúfam, že bude príjemné a doprajem si relax, vypnutie, dovolenku. Odchod, karavan – toto máme v pláne.“

S teplotami stúpa aj smäd, čím ho Vera zaženie najradšej? „Najčastejšie siahnem po vode – v prvom rade. V lete sa snažím hektolitre. A keď mám chuť na niečo extra, tak pijem radler, ten mám veľmi rada. Vyberám si radler bez cukru, pretože si musím dávať pozor – je to tak. V tomto veku, myslím, že každá z nás rieši, že čím menej cukru prijať za ten deň, lebo je to dôležité.“

Na letnej vlne ostáva Vera aj pri výbere kultúrnych zážitkov – najväčším z nich je pre ňu už roky práve obľúbený festival Pohoda. „Pohodu si dávam ako také must – to je taký pevný bod v mojom kalendári, lebo už je legendárny.“ Ona sama má pre festivalový život slabosť a ako mama vie, ako to zladiť aj s deťmi, s ktorými má nejeden festivalový zážitok. Z jedného, ktorý nám prezradila v rozhovore, vám však zaručene padne sánka!

