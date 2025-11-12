Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD!

Vera Wisterová
Vera Wisterová (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - Moderátorka Vera Wisterová (48) si pred šiestimi rokmi prešla peklom. Jej exmanžel s izraelsko-americkými koreňmi Jeremy Hulsh uniesol ich dvoch malých synov do USA. Aktuálne sú deti opäť pri svojej mame. No boj nekončí. Dnes sa moderátorkin ex postavil pred súd kvôli nebezpečnému prenasledovaniu!

Galéria: Vera Wisterová

Vere Wisterovej si pred 6 rokmi prešla chvíľami ako z hororu. Jej synovia Theo a Harlow boli práve v jedom z bratislavských nákupných centier so svojim 72-ročným dedkom, keď ich odtiaľ uniesol ich otec a moderátorkin exmanžel Jeremy Hulsh. S chlapcami sa mu podarilo dostať až do USA, kde sa obklopil rodinou a veril, že boj o deti vyhrá. 

Wisterovej nočná mora zostáva na Slovensku: S ubytovaním mu pomohol známy MODERÁTOR! Prečítajte si tiež

Wisterovej nočná mora zostáva na Slovensku: S ubytovaním mu pomohol známy MODERÁTOR!

Zdĺhavý spor sa zúfalej mame, našťastie, podarilo vyhrať, trvalo to však dlhých 9 mesiacov, kým sa so svojimi chlapcami opäť videla. Aktuálne rodinka opäť žije na Slovensku, kde Jeremyho odsúdili za únos, nariadili mu domáce väzenie, musí dodržiavať niekoľko obmedzení a s deťmi sa nemôže osobne stretnúť, ani sa priblížiť k miestam, kde sa zdržiavajú. Nočná mora však neskončila.

Stále totiž prebieha súd s Jeremym - ten je obžalovaný z prečinu nebezpečného prenasledovania. Vere Wisterovej mal cez mail adresovať urážky a osočovania. V jednom z mailov ju mal označiť za duševne chorú. Naposledy sa v tejto veci pojednávalo 20. mája 2024, súd zasadal aj začiatkom roka, no ako rýchlo začal, tak aj skončil. Z USA totiž na Slovensko nestihli doručiť súhlas o trestné stíhanie. Pojednávanie preto bolo odročené. 

Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD! (Zdroj: Ján Zemiar)

Súd opäť zasadal dnes. V bratislavskom Justičnom paláci o 9:00 začalo súdne pojednávanie. Zaujímavosťou je, že Vera Wisterová sa ho nezúčastnila, prišiel iba jej právny zástupca. 

Súdne pojednávanie s Jeremym Hulshom.
Zobraziť galériu (2)
Súdne pojednávanie s Jeremym Hulshom.  (Zdroj: Ján Zemiar)

Galéria: Súdne pojednávanie s Jeremym Hulshom.:

Viac o téme: Vera WisterováJeremy Hulsh
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vera Wisterová
Vera Wisterová poňala letnú dovolenku INAK: So synmi si užili takéto dobrodružstvo!
spuntik.sk
Vera Wisterová
ZVEDAVÁ Vera Wisterová: Táto vlastnosť ju dostala do riadnej kaše! Moment, keď som to prehnala
Domáci prominenti
Wisterovej nočná mora zostáva
Wisterovej nočná mora zostáva na Slovensku: S ubytovaním mu pomohol známy MODERÁTOR!
Domáci prominenti
Vera Wisterová
Wisterovej celoživotný BOJ s váhou: Čím som staršia, tým je to ŤAŽŠIE!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Huliak pred rokovaním vlády
Minister Huliak pred rokovaním vlády
Správy
Vyjadrenie ministra Takáča z Úradu vlády SR
Vyjadrenie ministra Takáča z Úradu vlády SR
Správy
Matúš Šutaj Eštok reaguje na prehratý spor s čurillovcami
Matúš Šutaj Eštok reaguje na prehratý spor s čurillovcami
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Hrôzostrašný prípad z východu
Hrôzostrašný prípad z východu Slovenska: Nezvestná tínedžerka sa stala obeťou násilia, bola zamknutá na povale!
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Inšpekcia sťahuje z trhu výrobok známej ZNAČKY! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho
Domáce
Taraba si podal Greenpeace:
Taraba si podal Greenpeace: Z ochrany prírody si spravili biznis, nevedia sa uplatniť!
Domáce
Svetový deň baletu: SND láka divákov na zľavy a nové predstavenia, pozrite si ponuku
Svetový deň baletu: SND láka divákov na zľavy a nové predstavenia, pozrite si ponuku
Bratislava

Zahraničné

Dôchodcovia si u našich
Dôchodcovia si u našich susedov značne polepšia! Dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku
Zahraničné
Wes Streeting
Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
Zahraničné
Poľský prezident Karol Nawrocki.
PRIESKUM ukázal, ako hodnotia Poliaci pôsobenie Karola Nawrockého: TAKTO dopadol!
Zahraničné
Donald Trump a Nicolás
TOTO by Rusko zničilo: Ak USA zaútočia na Venezuelu, otrasie to ropným trhom!
Zahraničné

Prominenti

Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí:
Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD!
Domáci prominenti
Zábery z premiéry Blonde
Slávna herečka po ROZCHODE s Tomom Cruisom: Nafotili ju s jej EX!
Zahraniční prominenti
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Konečne spolu! Odsúdený Sarkozy je na slobode… Spoločný obed s manželkou Carlou Bruni!
Zahraniční prominenti
Nela Pocisková a Adam
Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO TOTO robí s vaším
TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU
Zaujímavosti
FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti
Je zdravé používať vibrátor?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
vysetrenie.sk

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!

Šport

FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Ostatné
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
MS vo futbale
VIDEO Slafkovského tím začal sľubne a vyhrával 1:0: Potom prišla smršť, ktorej sa nestačil čudovať
VIDEO Slafkovského tím začal sľubne a vyhrával 1:0: Potom prišla smršť, ktorej sa nestačil čudovať
Juraj Slafkovský
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
CV a motivačný list
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Rady a tipy
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy

Technológie

Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Veda a výskum
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Veda a výskum
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Veda a výskum
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Android

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nadčasový kabát ako investícia: Ako vybrať kúsok, ktorý vás bude sprevádzať roky?
Móda
Nadčasový kabát ako investícia: Ako vybrať kúsok, ktorý vás bude sprevádzať roky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump a Nicolás
Zahraničné
TOTO by Rusko zničilo: Ak USA zaútočia na Venezuelu, otrasie to ropným trhom!
Hrôzostrašný prípad z východu
Domáce
Hrôzostrašný prípad z východu Slovenska: Nezvestná tínedžerka sa stala obeťou násilia, bola zamknutá na povale!
Ilustračné foto
Domáce
Inšpekcia sťahuje z trhu výrobok známej ZNAČKY! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho
Hrozivá BILANCIA havárie lietadla
Zahraničné
Hrozivá BILANCIA havárie lietadla NATO: Neprežil ani jeden z 20 ľudí na palube

Ďalšie zo Zoznamu