Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD!

BRATISLAVA - Moderátorka Vera Wisterová (48) si pred šiestimi rokmi prešla peklom. Jej exmanžel s izraelsko-americkými koreňmi Jeremy Hulsh uniesol ich dvoch malých synov do USA. Aktuálne sú deti opäť pri svojej mame. No boj nekončí. Dnes sa moderátorkin ex postavil pred súd kvôli nebezpečnému prenasledovaniu!
Vere Wisterovej si pred 6 rokmi prešla chvíľami ako z hororu. Jej synovia Theo a Harlow boli práve v jedom z bratislavských nákupných centier so svojim 72-ročným dedkom, keď ich odtiaľ uniesol ich otec a moderátorkin exmanžel Jeremy Hulsh. S chlapcami sa mu podarilo dostať až do USA, kde sa obklopil rodinou a veril, že boj o deti vyhrá.
Zdĺhavý spor sa zúfalej mame, našťastie, podarilo vyhrať, trvalo to však dlhých 9 mesiacov, kým sa so svojimi chlapcami opäť videla. Aktuálne rodinka opäť žije na Slovensku, kde Jeremyho odsúdili za únos, nariadili mu domáce väzenie, musí dodržiavať niekoľko obmedzení a s deťmi sa nemôže osobne stretnúť, ani sa priblížiť k miestam, kde sa zdržiavajú. Nočná mora však neskončila.
Stále totiž prebieha súd s Jeremym - ten je obžalovaný z prečinu nebezpečného prenasledovania. Vere Wisterovej mal cez mail adresovať urážky a osočovania. V jednom z mailov ju mal označiť za duševne chorú. Naposledy sa v tejto veci pojednávalo 20. mája 2024, súd zasadal aj začiatkom roka, no ako rýchlo začal, tak aj skončil. Z USA totiž na Slovensko nestihli doručiť súhlas o trestné stíhanie. Pojednávanie preto bolo odročené.
Súd opäť zasadal dnes. V bratislavskom Justičnom paláci o 9:00 začalo súdne pojednávanie. Zaujímavosťou je, že Vera Wisterová sa ho nezúčastnila, prišiel iba jej právny zástupca.