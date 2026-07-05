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Tragédia pod Pilskom: Turistu sa napriek resuscitácii nepodarilo zachrániť

Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke Zobraziť galériu (2)
Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke (Zdroj: hzs.sk)
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TASR

ORAVSKÉ VESELÉ - Jeden profesionálny horský záchranár zo Západných Tatier a traja dobrovoľní zo Stredných Beskýd zasahovali na základe žiadosti poľských kolegov v oblasti Pilska na slovenskej strane. Poľskí záchranári resuscitovali poľského turistu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke
Zobraziť galériu (2)
Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke  (Zdroj: hzs.sk)

„Žiaľ, Poliaka sa nepodarilo oživiť a lekár konštatoval smrť. Keďže nebohý sa nachádzal na slovenskej strane, poľskí záchranári požiadali HZS o transport telesných pozostatkov. Slovenskí záchranári po príchode na miesto telesné pozostatky nabalili a transportovali pomocou nosidiel k štvorkolke a následne zviezli do Oravského Veselého, kde boli odovzdané príslušníkom polície,“ informuje HZS.

Viac o téme: PomocResuscitáciaHZSPoliakPilsko
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