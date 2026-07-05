Tragédia pod Pilskom: Turistu sa napriek resuscitácii nepodarilo zachrániť

Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke (Zdroj: hzs.sk)
ORAVSKÉ VESELÉ - Jeden profesionálny horský záchranár zo Západných Tatier a traja dobrovoľní zo Stredných Beskýd zasahovali na základe žiadosti poľských kolegov v oblasti Pilska na slovenskej strane. Poľskí záchranári resuscitovali poľského turistu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Zvážanie telesných pozostatkov na štvorkolke (Zdroj: hzs.sk)
„Žiaľ, Poliaka sa nepodarilo oživiť a lekár konštatoval smrť. Keďže nebohý sa nachádzal na slovenskej strane, poľskí záchranári požiadali HZS o transport telesných pozostatkov. Slovenskí záchranári po príchode na miesto telesné pozostatky nabalili a transportovali pomocou nosidiel k štvorkolke a následne zviezli do Oravského Veselého, kde boli odovzdané príslušníkom polície,“ informuje HZS.