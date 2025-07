Tamara Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Tamara priznala, že jej láska ku krojom sa zrodila už počas stredoškolských čias. „Bolo to asi ešte na gymnáziu, keď som mala taký projekt a babička mi s ním pomáhala. Mala som to veľmi jasne zadefinované – že by som rada zmapovala moje korene aj kroje dediny, kde som z časti vyrastala,“ prezradila. Práve od svojej babičky dostala kúsok, ktorý pre ich rodinu znamenal viac než len tradíciu. „Kroje som začala zbierať, keď mi babička darovala kroj, ktorý jej zachránil život,“ povedala dojato.

A hoci ide o krásnu záľubu, je to aj veľmi náročná práca. „Nie je to len o tom, že zbieram kroje, niečo, čo je krásne, esteticky dokonalé, niečo hmatateľné, ale sú to najmä príbehy, ktoré sú s nimi spojené.“ A ako prezradila, práve ten piešťanský bol veľmi špeciálny. Nie náhodou sa teda stala ambasádorkou výstavy Alfonsa Muchu v Piešťanoch, ktorá je tento rok orientovaná na folklór v tvorbe svetoznámeho umelca. A ako sme už naznačili, kroj zohral v Tamarinej rodine veľmi dôležitú úlohu. Ako to bolo s tou záchranou života? Pozrite si video.

Tamara Heribanová odhalila rodinné tajomstvo: Z príbehu o prababičke budete mať zimomriavky (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)