Magyar riadi opatrenia: Budapešť čaká pochod Pride aj v extrémnych horúčavách

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda v dôsledku mimoriadnej vlny horúčav nariadila ochranné opatrenia, ktoré koordinuje osobne premiér Péter Magyar. Napriek výstrahe najvyššieho stupňa pred horúčavou sa sobotňajší pochod Pride v Budapešti uskutoční, uviedol server rtl.hu.
Pochod bude okrem iného sprevádzať šesť sanitiek a dobrovoľníci budú účastníkom rozdávať vodu. Organizátori očakávajú aj tento rok účasť desiatok tisíc ľudí. Celoštátne riaditeľstvo úradu civilnej ochrany (OKF) vydalo vyhlásenie, že v extrémnej horúčave blížiacej sa k 40 stupňom Celzia nesie za bezpečnosť akcie a jej účastníkov plnú zodpovednosť organizátor. Zhromaždenie OKF nezakázalo.
Orbánov tvrdý postoj v minulosti
Vlani bývalý premiér Viktor Orbán označil pochod Budapest Pride za „odpudivú udalosť“ po tom, čo sa na zakázanom sprievode zúčastnilo približne 200.000 ľudí. Pochod organizovaný pod vedením opozičného primátora Gergelya Karácsonya sa zmenil na jeden z najväčších protestov proti vtedajšej vláde.
Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar. Pri práci mu pomáha koordinačný orgán, v ktorom pôsobia minister vnútra, minister zdravotníctva, minister hospodárstva a energetiky, minister obrany, minister dopravy a investícií a hlavný poradca pre národnú bezpečnosť. Podľa hlavného lekára krajiny platí od soboty najvyšší, tretí stupeň varovania pred horúčavami, tzv. červený kód, ktorý by mal trvať štyri dni.