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Bolesť neutícha: Rodina mladej lukostrelkyne zverejnila PARTE, zo sledu udalostí na parkovisku ide mráz po chrbte!

Verejnosť už vie kedy a kde sa bude môcť s mladou lukostrelkyňou rozlúčiť. Rodina má však na verejnosť jednu požiadavku. Zobraziť galériu (4)
Verejnosť už vie kedy a kde sa bude môcť s mladou lukostrelkyňou rozlúčiť. Rodina má však na verejnosť jednu požiadavku. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Martin Baumann, SITA/AP Photo/Gustavo Garello)
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BRATISLAVA - Nekončiaci žiaľ a strašidelné ticho, ktoré po športových úspechoch mladej olympijskej lukostrelkyne ostali, hýbu Slovenskom aj po desiatkach hodín od jej skonu v nemocnici. Rodina už v týchto hodinách zverejnila parte, kde majú pre verejnosť netradičnú požiadavku. Smútiaca verejnosť by navyše na želanie rodiny nemala prísť v čiernom oblečení. Po niekoľkých dňoch tiež o tragédii prehovorila nemocnica a aj samotný vodič, ktorý sa tiež unára v žiali.

Parte bolo uverejnené na stránke Slovenského lukostreleckého zväzu, ktoré informuje o dátume, kedy sa verejnosť naposledy rozlúči s veľkým športovým talentom. S mladým životom navyše tragicky končí aj rozprávka o vysnívanom manželstve, do ktorého Hurban Baránková vstúpila len nedávno. Manželovi tak ostali len oči pre plač a so svojou milovanou polovičkou sa bude môcť rozlúčiť spolu s verejnosťou v Krematóriu v Bratislave v pondelok 29. júna o 13:15 hodine.

Bolesť neutícha: Rodina mladej
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 (Zdroj: Facebook/Slovenský lukostrelecký zväz)

Vynechajte čierny odev, prosí rodina verejnosť

"Prosím, vyhovejte prianiu pozostalých a vynechajte čiernu farbu zo svojho odevu, aby sa udalosť mohla niesť v duchu oslavy Denisinho života," prosí smútiaca rodina.

Tá o svoj olympijský diamant a ikonický talent prišla v priebehu niekoľkých minút po tragédii na parkovisku v Petržalke. S vážnymi zraneniami pritom neodviezli do nemocnice len talentovanú 24-ročnú športovkyňu, ale aj 11-ročné dievčatko, ktoré stále bojuje o život.

Búrka spustila nešťastný sled udalostí

Všetko sa začalo sériou nešťastných udalostí, ktoré odštartovala ničivá búrka, ktorá sa cez víkend prehnala hlavným mestom, Petržalku nevynímajúc. Na Osuského ulici bol vietor taký silný, že vyvrátil jeden zo stromov na výkonné vozidlo typu SUV. To ostalo zakliesnené pod týmto stromom, a tak sa po konci búrky na miesto vybrali hasičské tímy. Na mieste sa v tom čase nachádzala aj talentovaná lukostrelkyňa s manželom a aj spomínanou 11-ročnou dievčinou.

Ilustračné foto.
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Ilustračné foto.  (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Mladej športovkyni sa toho v živote dialo veľa a chystala budúcnosť s manželom

Denisa Hurban Baránková si pritom len niekoľko dní predtým prevzala medailu SOŠV a podľa denníka Nový Čas absolvovala len týždeň predtým štátnice z vyšetrovacích metód v medicíne.

 
 

Nedávno mala tiež svadbu so svojím manželom Vladimírom Hurbanom, s ktorým sa chystali na spoločnú cestu životom.

Ten len s horkosťou v srdci spracováva to, čo sa práve stalo, a že blízko nebezpečného auta, ktoré celú tragédiu spôsobilo, bol aj on. Pri jeho pohybe bol vraj len kúsok od svojej manželky. "Bol som tak meter od nej, mne sa to vyhlo," prehovoril pre denník smútiaci manžel Vladimír.

Mrazivé sekundy

Popísal aj dramatické sekundy, kde prišlo k celej udalosti. "Po búrke nezabezpečili hasiči miesto. Strom padol na auto a my sme sa tam prišli pozrieť na tri minúty. Zdvihli strom, majiteľ auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky ľudí. Do toho dievčatka a do Denisy," prehovoril manžel. Toto auto sa malo pohybovať smerom dozadu, a teda malo vo veľkej rýchlosti cúvať, po náraze do stromu sa prevrátilo na strechu.

Polícia už medzitým zmenila právnu kvalifikáciu celého skutku na trestný čin usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.

 
 

"Pršalo, fúkal vietor a strom spadol na auto. Boli tu hasiči, začali robiť svoju prácu. Rezali strom, no ako ho nadvihli, zrazu sa to auto rozbehlo strašnou rýchlosťou smerom k obrubníku a zobralo dvoch stojacích ľudí. Potom vrazilo do stromu a tam sa prevrátilo na strechu," reagoval pre denník ďalší svedok udalosti.

Hasiči začali s okamžitou prvou pomocou

Prítomní hasiči zachovali duchaprítomnosť a okamžite sa dali do zachráňovania zranených. Ľudí začali spod auta vyťahovať a poskytli im prvú pomoc. "On v tom aute sedel a zrazu sa plnou rýchlosťou rozbehlo dozadu," doplnil svedok. Celú udalosť komentovala aj hovorkyňa hasičov Zuzana Geguššová: "Po príjazde príslušníkov HaZZ sa na mieste zásahu nachádzala jednotka dobrovoľného zboru. Miesto zásahu bolo ohraničené páskou. Členovia dobrovoľného zboru pílili konáre tohto stromu. Po nadvihnutí kmeňa bol majiteľ vozidla vyzvaný na preparkovanie."

Vodičovi do reči nebolo, hovorí o tragédii

"Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 24-ročnou ženou a narazil do stromu, v dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo na strechu," potvrdili hasiči sled udalostí. U vyše 40-ročného vodiča auta prítomnosť alkoholu v dychu nezistili.

"To nebudem komentovať, ale je to strašná tragédia a mrzí ma to," vyjadril sa pre televíziu Markíza muž, ktorý mal sedieť za volantom.

Lekári už boli pri 24-ročnej lukostrelkyni bezmocní, 11-ročné dievča bojuje o život

Nasledoval prevoz obidvoch zranených osôb do nemocnice. "Neskoro večer k nám bola prevezená mladá žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave, v bezvedomí s viacpočetnými ťažkými poraneniami. Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahla," povedala k úmrtiu športovkyňe hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Ďalšia 11-ročná pacientka stále bojuje o život. "Dieťa je v starostlivosti lekárov a zdravotníkov Národného ústavu detských chorôb, ktorí robia maximum a všetko preto, aby dostalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť," povedala pre agentúru TASR hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Dana Kamenická.

Národný ústav detských chorôb v Bratislave
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Národný ústav detských chorôb v Bratislave  (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Ďalšie okolnosti toho, ako k nehode vlastne došlo, bude teraz zisťovať expertíza. Žiaľ, život mladému športovému talentu to už nevráti.

Viac o téme: úmrtieVodičDopravná nehodaPetržalkaDenisa Hurban BaránkováLukostrelkyňa
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