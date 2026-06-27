MIMORIADNE Len pár dní po ničivom pekle zasiahlo Venezuelu ďalšie zemetrasenie!

Obyvatelia a záchranári prehľadávajú trosky zrútených obytných budov po stredajšom silnom zemetrasení vo venezuelskom meste Catia la Mar (Zdroj: Topky, TASR/AP Photo/Juan Pablo Arraez)
CARACAS - Severné pobrežie Venezuely v piatok popoludní zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Dva predchádzajúce ničivé otrasy si od štvrtku vyžiadali už takmer tisíc životov, píše o tom agentúra Reuters.
Obyvatelia prehľadávajú trosky dva dni po zemetrasení, ktoré zasiahlo La Guairu (Zdroj: TASR/AP/Matias Delacroix)
Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) sa epicentrum piatkového zemetrasenia nachádzalo v okolí mesta Maracay. Pocítili ho aj obyvatelia hlavného mesta Caracas. Nie je známe, či otrasy spôsobili škody alebo straty na životoch.
(Zdroj: TASR/AP Photo/Matias Delacroix)
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Počet obetí medzičasom stúpol na 920 a zrejme ešte porastie.