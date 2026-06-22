V Petržalke prišla o život mladá slovenská olympionička (†24): K tragédii malo prísť pri obyčajnom preparkovaní auta

BRATISLAVA - Mimoriadne tragická dopravná nehoda otriasla Bratislavou. Po nočnej nehode v bratislavskej Petržalke vyhasol život len 24-ročnej dvojnásobnej slovenskej olympioničky. Mladá športovkyňa reprezentovala Slovensko na dvoch olympijských hrách.
O detailoch nočnej dopravnej nehody najskôr informovala polícia v Bratislavskom kraji. V tom čase sa už síce vedelo o vážnych zraneniach dvoch osôb, no ešte sa nevedelo, o koho ide.
K tragédii došlo v noci v Petržalke. Okolnosti nehody vyšetruje polícia, ktorá na mieste vykonávala potrebné úkony. Presné príčiny a okolnosti tragickej udalosti zatiaľ nie sú známe.
Obeťou je známa športovkyňa, zraneniam podľahla v nemocnici
Až neskôr vysvitlo, že ide o ženu vo veku 24 rokov a bola známou športovkyňou, ktorá sa dokonca prezentovala na olympiáde. Správa o úmrtí mladej športovkyne zasiahla nielen jej rodinu a blízkych, ale aj slovenskú športovú obec. Vo veku iba 24 rokov totiž zomrela dvojnásobná slovenská olympionička Denisa Hurban Baránková, ktorá reprezentovala krajinu na najväčšom športovom podujatí sveta.
Podľa prvotných informácií malo auto na parkovisku naraziť do dvoch osôb, 11-ročného dievčaťa a 24-ročnej ženy. Obe mali utrpieť veľmi vážne zranenia, pre ktoré boli prevezené do bratislavských nemocníc. Mladá olympionička mala podľa tnlive.sk zraneniam podľahnuť v nemocnici. "Vo večerných hodinách k nám bola prevezená žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave s viacerými ťažkými zraneniami. Napriek snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť," informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Na sociálnych sieťach sa začali objavovať kondolencie a spomienky na talentovanú športovkyňu, ktorej kariéra aj život sa skončili príliš skoro.
Jedna z verzií hovorí o nehode počas preparkovania auta
Nehoda sa podľa aktuálnych informácií stala na Osuského ulici. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania, no jedna z verzií podľa televízie Markíza hovorí o tom, že vo večerných hodinách mali na mieste zasahovať hasiči pre popadané konáre. Vodiča mali požiadať, aby preparkoval svoje auto. Pri presúvaní auta si mal pomýliť brzdový pedál s plynovým a vtedy vraj došlo k tragédii.
"Dieťa s poranením hrudníka, hlavy a zlomeninou stehnovej kosti na umelej pľúcnej ventilácii transportovali do Národného ústavu detských chorôb. Ženu (24) na umelej pľúcnej ventilácii s vnútrolebkovým poranením previezli do nemocnice na Kramároch. Muž s úrazom hlavy a hrudníka bol transportovaný do nemocnice na Antolskej ulici," uviedla televízii Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Polícia sa okolnosťami nehody naďalej zaoberá. Viac informácií by mohla zverejniť po ukončení prvotného vyšetrovania.
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Auto malo skončiť na streche, vedie sa trestné stíhanie
Podľa TV JOJ sa mal vodič nedostatočne venovať vedeniu vozidla a jeho BMW X5 malo dokonca skončiť na streche. "V dôsledku toho narazil do zaparkovaného vozidla Kia Proceed. Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 24-ročnou ženou, a narazil do stromu, v dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo na strechu," napísala polícia.
"Zo strany povereného policajta odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví," doplnila podstatnú informáciu polícia. Túto vec však napísala ešte v čase, kedy mladá olympionička žila, a je teda pravdepodobné, že dôjde aj k zmene kvalifikácie trestného činu.
Kondoluje už aj ministerstvo
Rodine a blízkym mladej a talentovanej športovkyne už kondoluje aj minsiterstvo cestovného ruchu a športu. "Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym, priateľom, trénerom a celej športovej obci po tragickom úmrtí slovenskej reprezentantky v lukostreľbe Denisy Hurban Baránkovej. Vo veku iba 24 rokov nás navždy opustila športovkyňa, ktorá s hrdosťou reprezentovala Slovensko aj na olympijských hrách," napísali v statuse.
Úprimnú sústrasť rodine, blízkym a celej športovej obci vyjadril aj minister športu Rudolf Huliak.