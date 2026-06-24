AKTUÁLNE Exminister a bývalý prezidentský kandidát Ivan Korčok mal dopravnú nehodu!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
PEZINOK - Bývalý prezidentský kandidát a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok bol dnes ráno v Pezinku účastníkom dopravnej nehody.
O nehode informoval na sociálnej sieti Facebook sám Korčok. "Okolnosti nehody vyšetruje polícia. Dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna," uviedol.
Vodička z druhého auta má bohužiaľ zranenú ruku, jej maloleté dieťa je našťastie v poriadku, bez zranení. "Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor," dodal.