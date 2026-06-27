Šokujúce čísla z prieskumu: Takmer polovica obyvateľov jedného mesta sa každé leto spáli na slnku

LONDÝN – S príchodom letných horúčav odborníci opäť upozorňujú na riziká spojené s nadmerným pobytom na slnku. Nový prieskum ukázal, že obyvatelia jedného britského mesta sa spália na slnku výrazne častejšie než zvyšok krajiny. Alarmujúce sú aj ďalšie zistenia – mnohí ľudia sa opaľujú bez ochrany zámerne a podceňujú riziko rakoviny kože.
Za „hlavné mesto spálenín“ v Spojenom kráľovstve bolo označené mesto Coventry. Vyplýva to z prieskumu medzi 2 000 dospelými Britmi, podľa ktorého až 47 percent obyvateľov tohto mesta uviedlo, že sa počas bežného leta pravidelne spália na slnku. Národný priemer pritom dosahuje len 18 percent, píše The Sun.
Výsledky zároveň ukázali, že obyvatelia Coventry patria medzi najmenej disciplinovaných pri používaní opaľovacích prípravkov. Až 67 percent respondentov priznalo, že sa úmyselne opaľujú bez ochrany, aby dosiahli výraznejšie opálenie.
Na ďalších miestach rebríčka skončili Belfast, Liverpool, Birmingham a Edinburgh. Naopak, najopatrnejší sú podľa prieskumu obyvatelia Sheffieldu, kde pravidelné spálenie priznalo len osem percent respondentov.
Prieskum odhalil aj ďalšie znepokojujúce fakty. Jeden z piatich opýtaných považuje spálenie kože za prirodzenú súčasť získania opálenia a 41 percent ľudí priznalo, že sa zámerne vystavuje slnku bez ochrany, aby získali tmavší odtieň pokožky.
Odborníci pritom upozorňujú, že práve opakované spálenie patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory vzniku rakoviny kože. UV žiarenie poškodzuje DNA kožných buniek a jeho účinky sa počas života kumulujú. Podľa organizácie Melanoma Focus môže viacnásobné spálenie výrazne zvýšiť riziko vzniku melanómu, najagresívnejšej formy rakoviny kože.
Alarmujúce je aj to, že 19 percent respondentov zažilo také vážne spálenie, že museli vyhľadať lekársku pomoc. Niektorí skončili dokonca na pohotovosti alebo v ambulanciách urgentného príjmu.
Prieskum zároveň ukázal, že verejnosť stále nemá dostatočné znalosti o príznakoch rakoviny kože. Takmer polovica opýtaných si nebola istá, ako rozpoznať prvé varovné signály ochorenia. Len 36 percent ľudí si pravidelne kontroluje znamienka a zmeny na pokožke aspoň raz mesačne.
Lekári preto odporúčajú používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom, vyhýbať sa priamemu slnku v najteplejších hodinách dňa a pravidelne sledovať zmeny na pokožke. Podľa odborníkov je veľká časť prípadov melanómu preventabilná práve dôslednou ochranou pred UV žiarením.
Najčastejšie si ľudia spália tvár, ramená, ruky a pokožku hlavy. Mnohí pritom priznávajú, že jednoducho zabudli použiť opaľovací krém alebo podcenili silu slnka. Odborníci preto
pripomínajú, že nebezpečné UV žiarenie pôsobí aj počas zamračených dní a ochrana pokožky by mala byť samozrejmosťou počas celej letnej sezóny.