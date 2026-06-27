Ponižujúca HANBA pre ministra: Na folklórnom festivale ho otvorene a nahlas VYPÍSKALI!

STRÁŽNICE - Pomerne nepríjemné až zahanbujúce chvíle zažil český minister kultúry Ota Klempíř počas Medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici. Návštevníci ho počas príhovoru hlasno vypískali a viackrát zazneli aj pokriky „Fuj“. Minister sa snažil publikum upokojiť, no jeho slová sa stretli s ďalším nesúhlasom.
K incidentu došlo v piatok počas jedného z najvýznamnejších folklórnych podujatí v Českej republike. Oto Klempíř, ktorý zastupuje hnutie Motoristé sobě, vystúpil pred návštevníkmi festivalu, no časť publika jeho prejav sprevádzala hlasným pískaním a nesúhlasnými výkrikmi.
"Nevadí, čo si o mne myslíte," reagoval minister na búrlivé reakcie ľudí. Podľa jeho slov si mnohí vytvorili názor na jeho osobu na základe mediálneho obrazu.
Napriek nepriaznivej atmosfére zdôraznil, že rezort kultúry bude v podpore festivalu pokračovať aj v budúcnosti. "Folklór a národná vlna, s ktorou my pôjdeme, je nekonečná. A vy, či chcete alebo nie, budete mať našu podporu," odkázal prítomným.
Jeho slová však časť návštevníkov neprijala a počas prejavu sa opakovane ozývalo pískanie aj pokriky „Fuj“. Tiež dodal, že vie, že ľudia si názor naňho vytvorili "na základe médií".
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Piskot, protesty a rušenie koncesionárskych poplatkov
Klempíř v posledných týždňoch čelí kritike v súvislosti s návrhom zmien financovania verejnoprávnych médií. Návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov narazil na odpor opozície, ale aj viacerých ministerstiev, ktoré k materiálu predložili množstvo pripomienok. Česká vláda sa napokon rozhodla hľadať iné riešenie financovania médií verejnej služby.
Kritici ministrovi zároveň pripomínajú aj jeho minulosť. Oponenti poukazujú na jeho evidenciu v zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) ako agenta s krycím menom Olda, čo je téma, ktorá sa v súvislosti s jeho pôsobením opakovane vracia do verejnej diskusie.