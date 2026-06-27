Európa čelí novej hrozbe: Každý týždeň pribúda ďalšia nebezpečná droga

BRATISLAVA - Približne každý týždeň pribudne v Európe nová psychoaktívna látka. Upozorňuje na to najnovšia Európska správa o drogách. Slovensko spolu s ostatnými európskymi krajinami teda čelí výzve zabrániť zaplaveniu trhu nebezpečnými novými produktami. Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR má pri posilnení ochrany pomôcť novela zákona o nových psychoaktívnych látkach. Rezort o tom informoval na sociálnej sieti.
„Široká dostupnosť a užívanie čoraz rozmanitejšej škály látok, často s vysokou účinnosťou alebo čistotou, prispievajú k nárastu zdravotných rizík. Na drogovej scéne sa objavujú nové kanabisové produkty, rastie ponuka opioidov a stimulantov a bežne dochádza ku kombinovaniu viacerých látok,“ poznamenalo ministerstvo. Upozornilo tiež, že v roku 2024 si predávkovanie v Európe vyžiadalo odhadom 7600 životov, pričom vo väčšine prípadov išlo o kombinované užitie viacerých drog.
SR preto podľa MZ posilňuje ochranu. Pomôcť má návrh zákona o nových psychoaktívnych látkach, ktorý umožní pružne reagovať na vznik a šírenie nových látok - regulovať ich výrobu, distribúciu a nezákonnú manipuláciu. „Pri tvorbe zákona sme vychádzali z analýz Prezídia Policajného zboru, ako aj zo skúseností členských štátov EÚ. Ide o významnú zmenu smerujúcu k ochrane najzraniteľnejších - mládeže. Novovznikajúce látky tak budú regulované automaticky bez potreby opakovanej legislatívnej zmeny. Zároveň sa posilnia kontrolné mechanizmy štátu,“ doplnil rezort.