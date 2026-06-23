Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?

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Myslíte si, že sa vo financiách nestratíte? Advertoriál
Myslíte si, že sa vo financiách nestratíte? (Zdroj: Getty Images/Antonio_Diaz)
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Finančné rozhodnutia robíme takmer každý deň. Pri tých, ktoré budú trvať niekoľko rokov, je dobre orientovať sa aj v detailoch. Poznať základné pojmy a vedieť o rôznych ponukách úverov sa určite oplatí. Vyskúšajte sa v kvíze, ktorý preverí, či máte vo financiách jasno.

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