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Dáme vám HÁDANKU: Viete, čo je na TOMTO obrázku?

Centrum Mliečnej cesty Zobraziť galériu (2)
Centrum Mliečnej cesty (Zdroj: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay))
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BRUSEL - Európska vesmírna agentúra (ESA) zverejnila doteraz najrozsiahlejší záber centrálnej oblasti Mliečnej cesty. Mozaika vytvorená zo snímok teleskopu Euclid zachytáva približne 60 miliónov hviezd a vedcom pomôže pri výskume vzdialených planét mimo Slnečnej sústavy.

Rekordná snímka odhaľuje srdce našej galaxie

Vesmírny teleskop Euclid vytvoril doteraz najväčší obraz centrálnej časti Mliečnej cesty. Oznámila to Európska vesmírna agentúra (ESA), podľa ktorej ide o vôbec najdetailnejšiu panorámu tejto oblasti našej galaxie.

Na výslednom mozaikovom zábere je približne 60 miliónov hviezd, ktoré budú astronómom slúžiť pri ďalšom výskume vesmíru.

Euclid skúma najväčšie záhady vesmíru

Teleskop Euclid odštartoval do vesmíru v roku 2023. Jeho hlavnou úlohou je zmapovať približne tretinu nočnej oblohy viditeľnej zo Zeme a pomôcť vedcom lepšie pochopiť temnú hmotu a temnú energiu, ktoré patria medzi najväčšie nevyriešené otázky modernej astrofyziky.

Francúzsky astronóm Jean-Charles Cuillandre, ktorý na misii spolupracuje, prirovnal centrálnu časť Mliečnej cesty k obrovskej bubline obsahujúcej miliardy hviezd.

„Rozhodli sme sa nasmerovať Euclid na najjasnejšiu oblasť oblohy a funguje dokonale. Je to výnimočné,“ povedal pre agentúru AFP.

Centrum Mliečnej cesty
Zobraziť galériu (2)
Centrum Mliečnej cesty  (Zdroj: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay))

Na jednej snímke pracoval viac ako deň

Euclid sa nachádza približne 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Vybranú oblasť Mliečnej cesty fotografoval počas 26 hodín v marci 2025.

Výsledný obraz vznikol spojením deviatich samostatných záberov, pričom každý z nich zachytáva plochu väčšiu ako zdanlivý priemer Mesiaca na oblohe. Farebné spracovanie vedci doplnili pomocou pozorovaní Teleskopu Kanada – Francúzsko – Havaj.

Cuillandre zároveň zdôraznil, že cieľom nebolo vytvoriť iba pôsobivú fotografiu. „Neurobili sme to len preto, aby sme získali pekný obrázok,“ zdôraznil.

Vedcom pomôže pri hľadaní vzdialených planét

Snímka bude zohrávať dôležitú úlohu pri výskume exoplanét prostredníctvom gravitačného mikrošošovkovania. Ide o jav, pri ktorom gravitácia bližšej hviezdy dočasne zosilní a ohne svetlo vzdialenejšej hviezdy, keď sa z pohľadu Zeme dostanú do jednej línie.

ESA tento jav prirovnáva ku kozmickému zväčšovaciemu sklu, ktoré umožňuje astronómom objavovať planéty, ktoré by inak zostali skryté.

Francúzsky astronóm Jean-Philippe Beaulieu pre agentúru AFP uviedol, že za posledných 20 rokov sa touto metódou podarilo objaviť takmer 300 exoplanét. Nová snímka zachytáva 51 známych planetárnych systémov a vedcom poskytne cenné údaje na ich ďalší výskum.
 

Viac o téme: EuclidESAMliečna dráhaMliečna cestaCentrum
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