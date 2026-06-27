Odvážny Gröhling sa vybral kampaňovať na východ: DESIVÝ moment, pani za ním vybehla s nožom!

BAJANY - Len nedávno sme vás informovali o odvážnych plánoch Branislava Gröhlinga z SaS, ktorý sa v rámci kampane v teréne rozhodol prejsť krajinu po vlastných alebo na bicykli. Vynechal tiež oblek a akúkoľvek limuzínu. Od občanov si chcel vypočuť to, čo ich trápi, v jeho prirodzenom outfite. Nedá sa povedať, že úplný východ krajiny, kde šéf SaS začal, by bol práve baštou liberálnych strán, a aj preto ho zrejme tak vydesil jeden konkrétny moment, ktorý sa mu prihodil v istej obci na Zemplíne.
Gröhling kampaňuje od 20. júna do 19. júla a chce navštíviť 251 obcí. Začína od úplne krajného východu Slovenska. Ide o obce ako Budkovce, Lekárovce a tak ďalej. Jednou z tých, ktoré Gröhling navštívil osobne, bola aj dedinka Bajany.
Myslel som, že je so mnou koniec, pousmial sa Gröhling
Práve z Bajan pochádza netradičná príhoda. Aj keď tím liberálov incident s oneskorením už hodnotí ako "vtipnú situáciu", v daný moment predsedovi strany určite nebolo všetko jedno.
V Bajanoch totiž z domu vybehla jedna pani s nožom v ruke. "Myslel som, že odbila moja posledná hodina," pousmial sa s odstupom času nad všetkým Gröhling. Ukázalo sa totiž, že v danú chvíľu pani len škrabala zemiaky a cez okno uvidela predsedu SaS.
Nechcela vraj uveriť tomu, že je to naozaj on, a tak vybehla aj s nožom. "Bol z toho milý rozhovor a pani týmto pozdravujem," odkázal šéf liberálov.