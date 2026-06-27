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Odvážny Gröhling sa vybral kampaňovať na východ: DESIVÝ moment, pani za ním vybehla s nožom!

Branislav Gröhling si v Bajanoch na východe Slovenska myslel, že odbila jeho posledná hodina. Zobraziť galériu (4)
Branislav Gröhling si v Bajanoch na východe Slovenska myslel, že odbila jeho posledná hodina. (Zdroj: archív B.G.)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BAJANY - Len nedávno sme vás informovali o odvážnych plánoch Branislava Gröhlinga z SaS, ktorý sa v rámci kampane v teréne rozhodol prejsť krajinu po vlastných alebo na bicykli. Vynechal tiež oblek a akúkoľvek limuzínu. Od občanov si chcel vypočuť to, čo ich trápi, v jeho prirodzenom outfite. Nedá sa povedať, že úplný východ krajiny, kde šéf SaS začal, by bol práve baštou liberálnych strán, a aj preto ho zrejme tak vydesil jeden konkrétny moment, ktorý sa mu prihodil v istej obci na Zemplíne.

Gröhling kampaňuje od 20. júna do 19. júla a chce navštíviť 251 obcí. Začína od úplne krajného východu Slovenska. Ide o obce ako Budkovce, Lekárovce a tak ďalej. Jednou z tých, ktoré Gröhling navštívil osobne, bola aj dedinka Bajany.

Odvážny Gröhling sa vybral
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: archív B.G.)

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Myslel som, že je so mnou koniec, pousmial sa Gröhling

Práve z Bajan pochádza netradičná príhoda. Aj keď tím liberálov incident s oneskorením už hodnotí ako "vtipnú situáciu", v daný moment predsedovi strany určite nebolo všetko jedno.

V Bajanoch totiž z domu vybehla jedna pani s nožom v ruke. "Myslel som, že odbila moja posledná hodina," pousmial sa s odstupom času nad všetkým Gröhling. Ukázalo sa totiž, že v danú chvíľu pani len škrabala zemiaky a cez okno uvidela predsedu SaS.

Odvážny Gröhling sa vybral
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: archív B.G.)

Nechcela vraj uveriť tomu, že je to naozaj on, a tak vybehla aj s nožom. "Bol z toho milý rozhovor a pani týmto pozdravujem," odkázal šéf liberálov.

Viac o téme: NôžKampaňSaSSloboda a SolidaritaBranislav GröhlingŽena
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