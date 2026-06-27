Gelnická tragédia a Slováci v slzách: Vlna spolupatričnosti a OBROVSKÁ zbierka pre deti zavraždenej učiteľky (†47)!

GELNICA - V tomto svete mohla toho ešte toľko dokázať, vychovávala aj svoje deti a tým ďalším tiež odovzdávala plnú náruč vedomostí. Reč je o nebohej učiteľke z Gelnice Zuzane Vargovej, ktorá mala za násilných okolností prísť o život rukou svojho vlastného manžela. Celý incident sa stal mimoriadne citlivou záležitosťou a zasiahol celé Slovensko. Svedčí o tom aj fakt, že verejnosť sa už vo veľkom zbiera na podporu rodiny nebohej Zuzany. Jej deti po takej zásadnej tragédii totiž budú potrebovať každú pomocnú ruku. Ľudia sa vyzbierali už do desaťtisícových výšin.
Zuzana Vargová pôsobila šestnásť rokov na Základnej škole na Hlavnej ulici v Gelnici, kde vyučovala matematiku a informatiku. Kolegovia aj žiaci na ňu spomínajú ako na obľúbenú, skromnú a obetavú učiteľku, ktorá celý svoj život zasvätila deťom.
"Mgr. Zuzana Vargová bola 16 rokov súčasťou pedagogického zboru Základnej školy, Hlavná 121, Gelnica. Učila matematiku a informatiku," uvádza sa vo výzve donio.sk.
Podľa organizátorov zbierky bola Zuzka ženou, ktorá „milovala všetky deti – školské aj svoje vlastné“. Jej náhla smrť zasiahla nielen rodinu, ale aj školu a celé mesto.
Zuzanine dve deti sa ocitli v novej nepríjemnej kapitole života
Najťažšiu situáciu však prežívajú jej dve deti. Syn Tomáš navštevuje strednú školu a čaká ho záverečný ročník, dcéra Tonka je žiačkou šiesteho ročníka základnej školy. Po tragédii ostali bez oboch rodičov. "Od 20. 6. 2026 ostali deti bez oboch rodičov," uvádza sa vo výzve.
Ich otec je podľa organizátorov momentálne vo väzení. Keďže deti nemajú ani starých rodičov, prichýlil ich strýko Marián so svojou rodinou.
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"V ich ťažkej životnej situácii im pomáha strýko Marián a jeho rodina, ktorá sa zo dňa na deň rozrástla o ďalších dvoch členov," píšu organizátori.
Verejnú zbierku založila riaditeľka Základnej školy v Gelnici Bibiána Krajníková. Výzva je realizovaná prostredníctvom občianskeho združenia Gelnickí permoníci, ktoré pôsobí pri škole.
Cieľom zbierky je pomôcť deťom prekonať náročné obdobie a zabezpečiť im stabilnejšie podmienky do budúcnosti. Peniaze majú byť použité na dôstojnú rozlúčku s mamou, vytvorenie pietneho miesta, zabezpečenie základných životných potrieb či podporu vzdelávania oboch súrodencov.
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Slováci prispievajú vo veľkom
V čase písania tohto článku sa pre deti Zuzany vyzbieralo už vyše 77 228 eur.
"Dobro, ktoré Zuzka rozdávala, by sme jej teraz chceli opätovať. Žiť z mzdy učiteľky a vychovávať svoje deti, aby im nič nechýbalo, nie je jednoduché. Nedisponujú dostatočnou finančnou rezervou," uvádzajú organizátori.
Silné slová zazneli aj v úvode výzvy. "Pomôžme dvom školákom zabezpečiť dôstojnú rozlúčku s milovanou mamičkou, zabezpečiť ich základné potreby a preklenúť ťažké životné obdobie. Opätujme tak dobro, ktoré Zuzka rozdávala."