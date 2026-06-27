Strach o legendárneho speváka: Musel prerušiť koncert... Odviezli ho do nemocnice!

ST. PAUL - Legendárny spevák Lionel Richie musel počas koncertu v americkom meste St. Paul nečakane prerušiť svoje vystúpenie. Po tom, čo sa na pódiu sťažoval na závraty a nevoľnosť, ho zdravotníci preventívne previezli do nemocnice.
Fanúšikovia v americkom meste St. Paul zažili počas koncertu slávneho speváka nečakaný moment. Lionel Richie bol nútený svoje vystúpenie predčasne ukončiť, informuje portál TMZ. Necítil sa dobre. Následne ho previezli do nemocnice na vyšetrenie.
Spevák počas koncertu priznal publiku, že sa cíti zvláštne. Jeho zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že si počas interpretácie skladby Dancing on the Ceiling sadol na jednu z pódiových konštrukcií, hoci ide o časť programu, ktorú zvyčajne sprevádza veľká energia a pohyb. Napriek nepríjemnej situácii si Richie zachoval zmysel pre humor.
Fanúšikom povedal, že v podobnej chvíli je najlepšie jednoducho sadnúť si na zadok. Po odchode z pódia sa o hudobníka postarali zdravotníci, ktorí dorazili do zákulisia. Odtiaľ ho sanitka previezla do nemocnice. Podľa informácií z jeho okolia išlo predovšetkým o preventívne opatrenie a ďalšie podrobnosti o jeho zdravotnom stave zatiaľ neboli zverejnené.