TOTO okaté bábätko patrí medzi najznámejších slovenských hudobníkov. FOTO Spoznávate ho?

BRATISLAVA - Jeho život je spätý s hudbou, folklórom a husľami. Z malého chlapca vyrástol umelec, ktorý už roky rozdáva radosť na koncertných pódiách aj v televízii.
Narodil sa na východnom Slovensku a už od útleho detstva bol obklopený hudbou. Pochádza z rodiny, v ktorej mala ľudová hudba pevné miesto, a práve vďaka tomu sa k nej dostal veľmi skoro. Na husle začal hrať už ako malý chlapec a postupne sa z nich stala jeho celoživotná vášeň.
Počas rokov sa vypracoval na uznávaného hudobníka a primáša, ktorého meno poznajú fanúšikovia folklóru po celom Slovensku. Jeho energické vystúpenia a láska k tradičnej hudbe si získali publikum naprieč generáciami. Spolu so svojou kapelou odohral stovky koncertov doma aj v zahraničí. Nevenuje sa však len hudbe. Diváci ho poznajú aj z televíznych obrazoviek, kde sa predstavil ako moderátor viacerých obľúbených relácií. Vďaka svojmu humoru, spontánnosti a pozitívnej energii si získal priazeň mnohých divákov.
Dlhodobo sa snaží popularizovať slovenský folklór a približovať ho mladším generáciám. Verí, že tradície majú svoje miesto aj v modernej dobe, a vo svojej tvorbe ich spája so súčasnými prvkami. Je známy tým, že na pódiu dokáže vytvoriť výnimočnú atmosféru a strhnúť publikum už po prvých tónoch.
Popri pracovných úspechoch je aj oddaným manželom a otcom. Rodina je pre neho veľkou oporou a často hovorí, že práve ona mu dodáva energiu do ďalšej práce. Napriek popularite zostáva verný svojim koreňom a miestu, odkiaľ pochádza. Dnes patrí medzi najznámejších predstaviteľov slovenského folklóru a ľudovej hudby. Jeho kariéra je dôkazom toho, že tradície môžu byť živé, atraktívne a stále oslovovať nové generácie poslucháčov.