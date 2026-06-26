Dnes sa má vydávať! Malachovskej dcéra si z toho ale ťažkú hlavu nerobí: Nemá šaty, ani… Prečo to odflákla?

BRATISLAVA - Kristína Malachovská už má jedno manželstvo za sebou, na spadnutie je však druhé. Sedem rokov po prvej svadbe a tri roky po rozvode sa vydáva druhýkrát.
Kristína Malachovská (31), dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (60) a operného speváka Martina Malachovského (58), sa koncom roka 2023 rozviedla s manželom Adamom Kocianom, za ktorého bola vydatá takmer 4 roky. Po rozvode si obaja našli nových partnerov, akurát Adam stihol všetko o čosi rýchlejšie. Oženil sa už osem mesiacov po rozvode a už je aj otcom. Kristína s bývalým kolegom Jakubom sa síce tiež dali dokopy už pred troma rokmi, zasnúbili sa však až tento rok, presne 1. mája. A svadba bude… možno aj dnes.
V stredu pri stretnutí to síce nepotvrdila, ale jej slová prezrádzajú veľa. Priznala totiž, že vo štvrtok odišli do Chorvátska a dodala: „Určite by som sa nevydávala na Slovensku.“ Povedala to rázne s tým, že u nás by nenašli miesto pokoja a svadbu by riešilo veľa neprajníkov. „Nechcem, aby to bola veľká svadba,“ pokračovala v téme. „Moja prvá svadba bola dokonalá vo všetkých parametroch, ale určite by to už tak nebolo. Bolo by to v malom kruhu, pokojné…“ vysvetlila svoju predstavu.
Do Chorvátska sa vybrali, ako ona vraví: „Jednou nohou tam, druhou späť,“ teda iba na predĺžený víkend, čo len potvrdzuje indície, že by mohlo ísť o svadbu. Navyše na otázku ohľadom úzkeho kruhu svadobných hostí, medzi ktorých bezpochyby patria rodičia a svedkovia, povedala stroho: „Viac ľudí tam nebude.“ Minimálne za jej stranu. Aj čo sa týka obrúčok, kupovať vopred nič nemuseli. „Keď, tak to bude rodinné dedičstvo,“ povedala s tým, že tak jej to komunikovali rodičia.
A Kristína sa netrápi ani so svadobnými šatami. „Nebudem to riešiť, ani v bielom…nebude to nič noblesné ani elegantné,“ prezradila svoje plány stále v režime, že sa svadbou nechá prekvapiť. „Ja by som nechala asi budúceho manžela, aby si on povedal… pretože ja som si to už odžila, ja už to neprežívam, nepotrebujem mať dokonalú nádhernú svadbu a rozprávkové šaty, lebo to manželstvo potom nebola rozprávka.“ Uprednostňuje teda jednoduchú svadbu, ktorá môže byť predzvesťou niečoho milého. Čo opäť potvrdzuje len jedno - že so svadbou si starosti nerobia a pôjde len o víkendovú párty, z ktorej sa vrátia s obrúčkou na ruke… Kristína nakoniec prezradila aj to, či si vezme meno po manželovi alebo zostane pri svojom dievčenskom...
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