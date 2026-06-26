Zelenskyj spúšťa 40-dňovú operáciu: Cieľom je prinútiť Rusko ukončiť vojnu

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes po porade so šéfom tajnej služby SBU ohľadom útokov ukrajinských dronov stredného a dlhého doletu v hĺbke Ruska oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Moskvu prinútiť k ukončeniu vojny.
"Službe bola schválená 40-dňová operácia s cieľom ovplyvniť agresorský štát a povzbudiť ho k ukončeniu vojny," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti po rokovaní s generálom Jevhenom Chmarom, ktorý sa na začiatku tohto roka stal novým veliteľom SBU. Predtým velil stredisku špeciálnych operácií Alfa.
Zelenskyj chváli SBU a drony
Zelenskyj tiež pochválil SBU, že so svojimi drony rôznych typov dosahuje najvyššiu mieru ochrany ukrajinských pozícií na fronte. Zvlášť stredisko Alfa je podľa neho jednotkou v likvidácii ruských vojakov a techniky.
Podrobnosti Zelenskyj neuviedol, a tak nie je jasné, čo má operácia ovplyvňovania Ruska znamenať, poznamenal server Meduza. Pripomenul, že SBU sa podieľa na útokoch ukrajinských dronov v hĺbke Ruska, kde kvôli náletom na rafinérie vypukla palivová kríza. Desiatky ruských regiónov už zaviedli obmedzenia na predaj benzínu a nafty.
Palivová kríza v Rusku
Napríklad v Kaliningradskej oblasti, čo je najzápadnejší ruský región na pobreží Baltu, obklopený Poľskom a Litvou, smú vodiči jednorazovo natankovať najviac 30 litrov benzínu a 60 litrov nafty do jednej nádrže, oznámil dnes gubernátor Alexej Besprozvannych. Vysvetlil to tým, že dopyt v regióne sa v posledných dňoch takmer zdvojnásobil a pred benzínkami stoja fronty.